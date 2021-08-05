محمد هنيدي: «تجربة الإنس والنمس زي الأفلام الأجنبية»

أكد الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سعادته بالعرض الخاص لفيلم الإنس والنمس.

وكتب محمد هنيدي: «الحمد لله خلصنا العرض الخاص.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم.. بنقدملكم في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة زي الأفلام الأجنبية بمستوى متطور وجديد، وبقصة ممتعة مناسبة لكل الأسرة وللعيلة كلها.. إن شاء الله تشوفوه وتنبسطوا انتوا وصحابكم وأسرتكم».

أحداث فيلم الإنس والنمس

ونشر «هنيدي» مجموعة صور من حفل العرض الخاص قبل انطلاقه مساء أمس، تضمن بعض التصميمات التي تشبه بيت الرعب، وفقًا لقصة الفيلم، وعلّق عليها: «الناس بتبعتلي صور العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس، قبل ما أروح، والمنتج حاططلي أشباح ووحوش وزومبيز، وبحب أبلغه إن لو لقيت حاجة بتخوف تاني، مش هاجي العرض الخاص».

ويجمع فيلم الإنس والنمس عددا من النجوم بخلاف محمد هنيدي ومنة شلبي، أبرزهم: عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في إطار من الخيال والكوميديا بخلاف الإثارة والتشويق؛ إذ يجسد محمد هنيدي، شخصية «تحسين» المسؤول عن بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب، ويعيش مع والدته «عارفة عبدالرسول»، وشقيقته «دنيا ماهر»، وزوجها «محمود حافظ».

ويلتقي «تحسين» بفتاة جميلة تدعى «نيرمين» تؤدي دورها منة شلبي، ويقع في غرامها ويذهب للتعرف على أسرتها التي تتكون من والدتها الفنانة صابرين، ووالدها بيومي فؤاد، وتتصاعد الأحداث في ظل انتماء أسرة العروس للعالم السفلي، ويتورط الأول في مشكلات كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.