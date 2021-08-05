«محمد».. نقاش ومطرب يبحث عن رزقه في قاهرة المعز

رغم تخرجه من معهد فني تجاري إلا أنه وجد أن شهادته لن تجلب له وظيفة براتب يغطى نفقات حياته البسيطة فقرر أن يبحث عن مهنة تكفى احتياجاته هو وأفراد أسرته خاصة و أنه أب لطفل صغير، فقرر أن يشق طريقه و يعمل نقاشا تاركا مسقط رأسه في محافظة بني سويف ليلجأ إلى العاصمة باحثا عن رزقه ورزق أسرته.

«محمد فاروق»، 30 عاما ابن صعيد مصر، بدأ رحلة كفاحه دون أن يكل أو يمل مهما واجه من صعاب، وجد في الطرب متعة كبيرة.. يغنى ليسعد نفسه و من حوله من أصدقاء.

يروي «محمد»، تفاصيل قصته لـ«الوطن»، قائلا: «أعمل في مجال النقاشة منذ 10 أعوام تقريبا بعد أن حصلت على معهد فني تجاري ووجدت أن العمل بشهادتي لن يوفر لي متطلبات الحياة الأساسية فسافرت لمحافظة القاهرة بحثا عن الرزق فنحن لا نريد سوى الستر فحسب».

تعلم النقاشة على يد أصدقائه في الغربة

وتابع: «لدي طفل عمره 4 أشهر، عملت كمندوب مبيعات في شركة أدوية وشاء القدر أن أتعلم حرفة النقاشة عن طريق أصدقاء في المملكة العربية السعودية التي قضيت فيها 4 سنوات أعمل هناك وعدت إلى مصر لأتزوج و أنجب طفلي الوحيد».

محمد نقاش ومطرب وعاشق للشعر

يقول «فاروق»: «بدأت الغناء في سن مبكرة، كنت حريص على أن أغني ودائما ما لقي صوتي استحسان المحيطين، أحب أن أغني حينما أكون بمفردي أو أن أغني لزوجتي وأصدقائي المقربين وأحب سماع أغاني العديد من المطربين ورغم عشقى للطرب إلا أنني لم أخطط يوما ما لأن أكون مطربا».