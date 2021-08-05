عاجل.. هيئة أمريكية تحذر من أعاصير مدمرة في الولايات المتحدة

أعلنت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي خلال تحذير من موسم حافل بالأعاصير فوق المتوسطة يضرب الولايات المتحدة الأمريكية بعد بداية غير مسبوقة بالفعل، ووفقًا لبيان نشرته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية توقعت الإدارة بأن الأعاصير القوية التي يُطلق عليها عدد من الأسماء سيكون عددها من 15 إلى 21 إعصارًا، في ارتفاع عن توقعات مايو الماضي التي كانت بين 13 إلى 20 إعصارًا فقط، موضحة أنه من 7 إلى 10 أعاصير ستتجاوز سرعة رياحهم 178 كم في الساعة، وبينهم من 3 إلى 5 أعاصير ستكون من الفئة الثالثة أو أعلى.

كما أوضحت الإدارة أن إعصار «إيلسا» حطم الرقم القياسي في أول يوليو الجاري بكونه الإعصار الخامس الذي يتشكل في المحيط الأطلنطي في هذا الوقت المبكر من موسم الأعاصير، وذكر البيان «مع بداية غير مسبوقة، فإن موسم أعاصير المحيط الأطلنطي لعام 2021 لا يُظهر أي علامات تساهل مع دخوله شهور الذروة المقبلة».

وتوصلت توقعات الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أن هناك نسبة 65% أن يكون موسم الأعاصير المقبل فوق المتوسط، و25% أن يكون قريب من المواسم العادية.