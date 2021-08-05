مؤيدا رفع سعر الخبز.. أحمد كريمة: يصنعون منه «البوظة»

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على تحريك سعر رغيف الخبز، معلنًا تأييده لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لترشيد دعم الرغيف الذي لا مثيل لسعره في العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عماد صديق، في برنامج «بهدوء»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم».

وقال «كريمة»: «بسم الله الرحمن الرحيم بادئ ذي بدأ يسعدني ويشرفني كأستاذ للشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف أن أدعم وأأؤيد القرار الصائب الموضوعي الواقعي للرئيس عبدالفتاح السيسي في ترشيد الدعم لرغيف الخبز الذي لا مثيل لسعره في العالم من شرقه لغربه وشماله وجنوبه».

وأضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر: «الفقهاء قرروا إن تصرفات ولي الأمر أو الحاكم منوطة بالمصلحة وأينما كانت المصلحة فثم شرع الله»، متابعًا: «الرئيس عنده مؤسساته وأجهزته الرصدية والرقابية وغيرها وبطبيعة الحال آن الاوان لتصحيح مسار إهدار أموال الشعب في دعم لا يصل حقيقة إلى الغرض الموضوع من أجله».

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أن رغيف الخبز يذهب لإطعام الدواجن والحيوانات، متابعا: «ازيدك من الشعر بيت، هناك عربات كارو تجوب المناطق الريفية والشعبية وغيرها، وتجمع هذا الخبز الملقى في البيوت والذي أصابه العفن، وتشتريه لتصنع منه مشروب محرمًا ألا وهو البوظة الذي يوضع في جرار من الفخار ويقدم للطبقات الكادحة، وهذا محرم، لأن البوظة كمشروب شعبي مصري حرام حرام حرام»، مشددًا على أنه «آن الاوان أن يأكل المواطن رغيفًا صحيًا وأيضًا لا يستنزف موارد الدولة».