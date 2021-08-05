ضبط 3 أشخاص لسرقتهم حديد سور جمعية زراعية بسوهاج

ضبطت مباحث مركز شرطة ساقلته بسوهاج، 3 أشخاص لسرقتهم أسياخ حديدية مثبته علي سور جمعية زراعية، وأرشد المتهمون عن المسروقات بعد تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة للتحقيق.

تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد بورود بلاغا من «راضي.ا.ع»، 46 سنة، مهندس زراعي بالإدارة الزراعية، ويقيم بناحية دائرة مركز ساقلته، أفاد خلاله باكتشاف سرقة بعض الأسياخ الحديدية المثبتة أعلي سور الجمعية، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

توصلت تحريات وحدة مباحث المركز إلي أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «محمد.ا.ع»، 27 سنة، عامل، سبق اتهامه في قضية إتجار بالمواد المخدرة، و«عمر.ع.ر»، 15 سنة، طالب، و«محمد.ص.ث»، 14 سنة، طالب ويقيمون بذات الناحية.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم دراجة نارية «توك توك»، ملك وقيادة الثاني واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات بمنزل الثاني، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.