كشف ملابسات واقعة سرقة محطة وقود بسوهاج ومصنع بالشرقية 

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول سوهاج بمديرية أمن سوهاج من صاحب محطة بنزين - كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بمحطة الوقود وسرقة مبلغ مالي ولم يتهم أحد بالسرقة، وتبين وجود كسر بشباك المحطة بالطابق الأول.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "شخصان" أحدهما عامل سابق بمحطة الوقود محل البلاغ - مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية من "رئيس حسابات بأحد المصانع - كائن بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم" أنه أثناء تواجده بمكتبه بالطابق الأول علوي بمبنى الحسابات بالمصنع فوجئ بقيام مجهولان بالدخول لمكتبه وبحوزة أحدهما سلاح ناري "فرد خرطوش" والآخر سلاح أبيض "سنجة" وإيثاقه والاستيلاء على مبلغ مالي.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "4 أشخاص من بينهم فني بذات المصنع – لأحدهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبحوزة أحدهم "فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر أحدهم أنه نظرا لعمله بالمصنع المُشار إليه وعلمه باحتفاظ المجني عليه برواتب العاملين داخل مبنى حسابات الشركة عقد العزم على سرقته، وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بباقي المتهمين، حيث توجهوا للمصنع مُستقلين سيارة "مستأجرة قيادة أحدهم" حيث كان في انتظارهم بالمصنع محل عمله أثناء الخدمة الليلية لتأمين دخولهم وخروجهم، وعقب وصولهم قام اثنان منهم بالدلوف لداخله عقب اعتلاء سوره والصعود لمبنى الحسابات، وقاما بإيثاق المجني عليه واستوليا على أكثر من 2 مليون جنيه من داخل دولاب مفتوح بحجرة مُلحقة بمكتبه واستقلوا السيارة وهربوا، وقرر أحدهم بتحصله على مبلغ مالي من إجمالي المبلغ المالي المُستولى عليه.

وأضاف باقي المتهمون بإخفاء باقي المبلغ المالي بمنزل "شقيق المتهم الهارب - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس" أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهمين أيدها وتم بإرشاده ضبط "مبلغ مالي من المبلغ المُستولى - فرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض - السيارة المستأجرة "المستخدمين في ارتكاب الواقعة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.