انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بسوهاج

لقي شاب مصرعه أثناء الاستحمام في نهر النيل بقرية جزيرة أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، تم انتشال الجثث ونقلها لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بغرق شخص بنهر النيل بقرية جزيرة أولاد حمزة بناحية دائرة مركز العسيرات، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

تبين من الفحص غرق «محمد. ع»، 17 سنة طالب ويقيم بذات الناحية وتم انتشال الجثة، أفاد والده «علي. م. ح» 48 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.