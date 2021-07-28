غرق طالب في النيل ومصرع مبيض محارة سقط من الطابق الخامس بسوهاج

لقي طالب مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، واُنتشلت الجثة ونُقلت لمشرحة مستشفى البلينا المركزي، وأُخطرت النيابة العامة، كما لقي مبيض محارة مصرعه بدائرة قسم شرطة جرجا، إثر سقوطه من الطابق الخامس بعقار تحت الإنشاء.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بسوهاج، بلاغًا يفيد بغرق شخص بنهر النيل بدائرة مركز البلينا، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص غرق «عمر. خ. ا»، 18 سنة، طالب، ويقيم بدائرة المركز، واُنتشلت الجثة، ونُقلت إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال شقيقه «إسلام»، 21 سنة، طالب، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيامه وشقيقه بالاستحمام بالنهر غرق شقيقه لعدم إجادته السباحة، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت بدفن الجثة.

وتلقى مأمور قسم شرطة جرجا بلاغًا بوصول «خالد. ع. ا»، 57 سنة، مبيض محارة، ويقيم بدائرة قسم جرجا إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة، إثر سقوط من علو، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث القسم، وبسؤال شقيقه «ياسر. ع. ا»، 45 سنة، مبيض محارة، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيامه وشقيقه المذكور بالعمل أعلى سقاله خشبية بالطابق الخامس بمنزل تحت الإنشاء، ملك «حسام الدين. ك. ع» بندر جرجا، اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك.

وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.