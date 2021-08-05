تعرف على القدرات الخارقة للكراكة «حسين طنطاوي»

تعد الكراكة «حسين طنطاوي»، من أضخم كراكات الشرق الأوسط، جرى تدشينها أمس الأربعاء بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وتتميز بامتلاكها قدرات خارقة تمكنها من العمل في كافة الظروف وفي كافة أنواع التربة لتكون إضافة قوية إلي هيئة قناة السويس ضمن أسطول الكراكات، وتشارك الكراكة «حسين طنطاوي» في مشروع ازدواج القناة وخاصة في المنطقة الجنوبية بسبب صعوبة ووعورة التربة.

قدرات الكراكة

يبلغ الطول الكلي للكراكة 147.4 متر بعرض 23 متر وارتفاع 7.7 متر وغاطس 5.5 يقدرة كلية تبلغ 29190 كيلو وات وقدرة حفار 4800 كيلو بمعدل الإنتاجية 3100م في الساعة، وهي من أهم المعدات التي ستشارك في مشروع ازدواج القناة بسبب قدرتها الإنتاجية العالية وتعمل الكراكة في أقل عمق تكريك 8 أمتار واقصى عمق 35 متر محققة أكبر عمق قد تصل إليه السفن خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

توفير العملة الصعبة

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكة تمتاز بمواصفات فنية متقدمة تضعها ضمن الفئة الأولى عالمياً بين مثيلاتها ومزودة بأحدث أنظمة تصوير ومسح القاع بتقنية ثلاثية الأبعاد بالإضافة لنظم التحكم والسلامة والأمان.

وأضاف: «تعد الكراكة هي الأكثر تطورا بما يواكب أعلى معايير هيئات الإشراف والتصنيف الدولية فضلا عن قدرتها الفائقة على التكريك في مختلف أنواع التربة بما في ذلك التربة الصخرية وهو ما يتلاءم مع متطلبات أعمال الصيانة الدورية في قناة السويس ويوفر لخزانة الدولة نفقات باهظة بالعملة الأجنبية كنا نسددها فيما سبق».

وأشار إلى أن انضمام الكراكة «حسين طنطاوي»، لأسطول الهيئة يأتي كإحدى الخطوات المهمة التي نتخذها ضمن استراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة رغم التحديات العالمية الراهنة.