مدبولي يرفع علم مصر على الكراكة حسين طنطاوي في قناة السويس

دشن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء «الكراكة حسين طنطاوي»، برفقة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

ورفع «مدبولي» العلم المصرى على الكراكة حسين طنطاوي، لتنضم رسميا إلى أسطول كراكات هيئة قناة السويس بعد دخول «الكراكة مميش» قبل شهرين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى الإسماعيلية صباح اليوم لتفقد بعض المشروعات بشرق القناة ومركز ومدينة أبوصوير.

وتوجه «مدبولي» إلى «المارينا الجديدة» شرق قناة السويس بحضور حفل تدشين «الكراكة حسين طنطاوي»، وبدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي حول قناة السويس وكيفية تسيير حركة الملاحة في القناة في أسرع وقت، وبأكبر قدر من الأمان باستخدام أحدث وأفضل الأجهزة الحديثة.

وتعتبر «الكراكة حسين طنطاوي» إحدى أكبر المعدات التي انضمت لأسطول هيئة قناة السويس، والمخطط لها أن تعمل في منطقة مدخل القناة الجنوبي للعمل في مشروع التوسعة وإكمال الازدواج الذي بدأته هيئة قناة السويس خلال الأشهر الماضية.

ويبلغ الطول الكلي للكراكة 147.4 مترًا، بعرض 23 مترًا وارتفاع 7.7 مترًا، وغاطس 5.5 بقدرة كلية تبلغ 29190 كيلو وات، وقدرة حفار 4800 كيلو، بمعدل الإنتاجية 3100 في الساعة.

وتعتبر الكراكة من أهم المعدات التي ستشارك بسبب قدرتها الإنتاجية العالية، وتعمل الكراكة في أقل عمق تكريك 8 أمتار وأقصى عمق 35 مترًا، محققةً أكبر عمق قد تصل إليه السفن خلال الـ 10 سنوات المقبلة.