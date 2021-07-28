«ربيع»: احتفالية للكراكة حسين طنطاوي ورفع العلم المصري عليها 4 أكتوبر

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على وصول الكراكة حسين طنطاوي «أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط إلى القناة»؛ للمشاركة في مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي، قائلا: إنه سيجرى رفع العلم عليها، وتنظيم احتفالية لها في 4 أكتوبر.

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، اليوم الأربعاء، أن الكراكة كان من المفترض أن تصل في نهاية شهر أغسطس: «الرئيس قال ليه توصل متأخر كده وحاولوا معاهم، لكن الشركة محترمة وخلصوها 3 أسابيع بدري».

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الكراكة ستكون جاهزة للعمل في مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي، بداية من شهر سبتمبر: «قدرتها عالية على الحفر؛ إذ تحفر 3600 متر مكعب في الساعة، وكنا سننهي المشروع في 24 شهرا، لكن بعد دخول كراكة حسين طنطاوي فإننا سننهي المشروع في 20 شهرا».

ولفت الفريق أسامة ربيع، إلى هذه الكراكة ستكون السادسة التي تعمل في مشروع الازدواج، بعد «مهاب مميش» و4 أخريات، موضحا أن «المشروع ضخم وكبير وفي حاجة إلى عمل هذه الكراكات؛ إذ يبلغ 40 كم، منهم 10 كم في البحيرات المرة، و30 كم في الجنوب، وسيتراوح العمق ما بين 77 قدما إلى 72، أي حوالي 27 مترا».