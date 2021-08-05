جامعة جنوب الوادي: إجراء اختبار القدرات في 5 كليات السبت المقبل

أنهت الكليات في جامعة جنوب الوادي استعداداتها لاستقبال الطلاب الذين سجلوا لخوض اختبارات القدرات، المقرر لها السبت المقبل، وناشدت الكليات المتقدمين للاختبارات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن 5 كليات بجميع أقسامها، أنهت استعداداتها لاختبار القدرات التي تقام السبت المقبل الموافق 7 أغسطس، وتنتهي في 19 اغسطس الجاري بكليات التربية الرياضية و التربية النوعية والإعلام و التمريض .

جامعة جنوب الوادي.. استعدادات اختبارات القدرات

وقال الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، أنه اجتمع مع عمداء الكليات لمتابعة استعدادات اختبار القدرات التي تبدأ السبت، وأضاف أنه شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتزام الطلاب بارتداء الكمامات وتطبيق قواعد التباعد، فضلا تعقيم مقار اداء الاختبارات بصورة مستمرة، كما طالب القائمين على الاختبارات بالالتزام بالشفافية .

جامعة جنوب الوادي.. خطوات دخول اختبارات القدرات

وعن خطوات دخول الاختبارات، أشار «شحات» إلى أنه يتم التسجيل لاختبارات القدرات الكترونيا عن طريق موقع التنسيق الالكتروني ويلتزم الطالب بإحضار رقم الجلوس وصورة منه، وصورة شخصية، وتابع: «عدا اختبارات التربية الرياضية والتي تتطلب 2 صورة شخصية، وإيصال التسجيل على الموقع الالكتروني للتنسيق».

كانت جامعة جنوب الوادي، أنهت امتحانات العام الدراسي الحالي، كما أظهرت غالبية النتائج على موقعها على محرك البحث جوجل، الكترونيا برقم الجلوس، من خلال الكلية والقسم التابع له.