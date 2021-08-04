الحجز يبدأ الأحد.. أماكن شراء كراسات شروط شقق الإسكان بالإعلان الجديد

يبدأ يوم الأحد المقبل، حجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وذلك نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من المبادرة ذاتها، فور طرحها داخل عدد من المدن الجديدة، نهاية العام الماضي.

وينطلق حجز الشقق ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، بينما الفترة من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، تكون لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة».

ويبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن وحدات مبادرة سكن لكل المصريين 2، عن أماكن شراء كراسة الشروط الخاصة بالمبادرة، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية جديدة، ضمن المرحلة الثانية، من المبادرة الرئاسية.

أماكن شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الجديد

يتم طرح كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 2021، فور الإعلان عن الطرح، وذلك داخل مكاتب البريد المميكنة، بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وفقاً لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويبلغ سعر كراسة شروط مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، 125 جنيهاً للمواطنين من محدودي الدخل، و150 للمواطنين متوسطي الدخل، وفقاً لما صدر عن وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وجاءت مبادرة «سكن لكل المصريين»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

ويُعد طرح الوحدات السكنية، بمبادرة سكن لكل المصريين 2021، ضمن المشروعات السكنية، التي سيُطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، التى أعلن عنها البنك المركزي، رسمياً خلال الأيام الماضية، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاماً، كحد أقصى.