للمسافرين.. الصحة تحدد الممنوعين من التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسلمها أوراق الشحنات الخاصة بلقاحي فيروس كورونا «أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون» تمهيداً لاستقبال الجرعات الأسبوع المقبل، مؤكدة في تقرير رسمي لها، توزيع الشحنات على مراكز تلقي اللقاح بجميع محافظات الجمهورية، فور وصولها.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح جونسون آند جونسون، عبارة عن جرعة واحدة، وتصل درجة فاعليته لأكثر من 88% في مواجهة فيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن لقاح «جونسون أند جونسون» يتشابه مع لقاح «أسترازينيكا»، لذلك فإن الممنوعين من التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» هم نفس الفئات التي ستمنع من لقاح «جونسون أند جونسون» في مصر»، وهم أصحاب الأمراض المناعية أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو لديهم أمراض سرطانية.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن الدولة المصرية تعمل على تنوع لقاحات كورونا، خاصة للمسافرين للخارج، مشيرا إلى أن هناك توسعات في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، ووصل عدد مراكز تلقي لقاح كورونا إلى 430 مركزا لتطعيم المواطنين.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل عبر موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وطالبت المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفهما جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.