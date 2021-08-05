الهجرة: نستعد لعقد مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج منتصف أغسطس

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنّه جار التنسيق والانتهاء من الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، والمخصص لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والإسهام في المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» المقرر أن يعقد يوم 15 أغسطس الحالي، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة المعنية بالمؤتمر، للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج، ضمن خطة إدماج المصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والمشاركة في مختلف المجالات.

وأكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنّ النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، تضم ممثلين عن الكيانات والجاليات المصرية بالخارج حول العالم، للاستماع لمقترحاتهم وحل مشكلات المصريين بالخارج، مضيفة أنّه يمكن اختيار المحافظة الأصلية التي ينتمي إليها المصري في الخارج، لترتيب زيارات ميدانية على هامش الفعاليات لدعم المشروع القومي «حياة كريمة» بالمحافظات الأكثر احتياجًا.

وأضافت مكرم، أنّ المشاركين في مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج، بينهم رئيس الكيان المصري بالخارج و5 من أعضائه، ويهدف المؤتمر لإبراز دور المصريين بالخارج في دعم الدولة وخطط الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشددت الوزيرة، على أنّ المؤتمر يعكس دور مواطنينا بالخارج في دعم كل الجهود الوطنية المخلصة للنهوض بمصر، وإبراز النهضة المصرية في مختلف المجالات والأماكن التي تنظم الوزارة زيارات لها.

وعن نتائج محور الإسكان والصناعة والاستثمار، أوضحت الوزيرة أنّه جرى إنشاء وحدة خاصة لخدمة المستثمرين المصريين بالخارج، في مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر، والتوسع في طرح مجمعات سكنية وأراض للمصريين بالخارج في مختلف المحافظات وتسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني، والترويج لأول خريطة للاستثمار الصناعي ودعم استثمار المصريين بالخارج في الوطن.