غرفة الجيزة: الشركات الموردة تطبق زيادة أسعار زيت الأولين اليوم

طبقت الشركات الموردة لـ«زيوت الطعام»، بمصر اليوم الخميس، الأسعار الجديدة لزيت الأولين الذى ارتفع بقيمة 15% فى الأسواق، متاثرا بتراجع الإنتاج العالمى، فيما استقرت أسعار باقى أصناف الزيوت دون زيادة، حيث لجأت الشركات إلى تخفيض وزن العبوات.

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن الشركات طبقت الزيادة على الأسعار اليوم لزيت الأولين، وذلك فى مقابل نقص كبير فى وزن عبوات الزيوت الموردة لبعض الأصناف الأخرى بنسب تتراوح ما بين 200 إلى 300 جرام لعدم رفع أسعارها.

وأرجع كاسب أسباب ارتفاع زيوت الأولين إلى الأسعار العالمية ونقص المعروض من الزيوت من دول أمريكا الجنوبية، مع تراجع الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، ما انعكس سلبا على السوق المحلى بارتفاع الأسعار.

الأسعار الجديدة لزيت الأولين بعد الارتفاع:

ووفقا للأسعار الجديدة لزيوت الأولين المتداولة فى الأسواق حاليا، يباع أولين جركن 20 كيلوجرام بسعر 447.75 جنيه، وأولين صفيحة 16 كيلوجرام بسعر 397.75 جنيه، وأولين برميل 50 كيلوجرام منخفض الكثافة بسعر 168جنيه.

الأسعار الجديدة للزيوت فى السوق المحلى:

ويباع زيت كريستال كرتونة 12 عبوة بسعر 393.5 جنيها ، فيما تباع كرتونة زيت الأصيل للعبوة 750 لتر بسعر 320.25، ويباع جركن عباد 10 لتر بسعر 432.5 جنيه ويباع زيت عباد هلا كرتونة بسعر 183.5 جنيه، فيما يباع زيت خليط للقلى 12عبوة سعىة 1.5 كتر بسعر 302 جنيها وزيت هداية خليط للقلى كرتونة سعة 1.5بسعر 302 جنيها.، والمسلى يباع «عبوة 11 كيلو» بسعر 245.75 جنيه، ومسلى الهانم كرتونة 4 بسعر 176.5 جنيه.