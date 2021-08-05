«مياه المنيا» تناقش سرعة إنجاز مشروعات «حياة كريمة» بمراكز المحافظة

ناقش مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، سرعة إنجاز أعمال المد والتدعيم بمراكز المحافظة الخمس مغاغة والعدوة وملوي ودير مواس وأبوقرقاص، والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تبلغ تكلفة خدمات مياه الشرب بها مليار و419 مليون جنيه.

مناقشة القوائم المالية المبدئية للشركة

وأشارت شركه مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان صادر عنها، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة القوائم المالية المبدئية للشركة عن الفترة من أول يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021، وما تم إنجازه من زيادة نسب التحصيل والعمل على تقليل الفاقد.

سرعة إنجاز أعمال حياة كريمة

وأكد «الشهاوي» استمرار الشركة في العمل على سرعة إنجاز أعمال حياة كريمة، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة القابضة للمياه.

المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا

واستعرص «الشهاوي» المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وهي:

- تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة المنيا.

- الانتهاء من تنفيذ 5 محطات لمعالجة الصرف الصحي.

- جارٍ تنفيذ 31 مشروعا لصرف صحي الحضر والمناطق الريفية بخلاف العديد من المشروعات الجارى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

- تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه سمالوط وتوسعات محطة مياه مطاي ومحطة مياه نزلة «البدرمان – ديرمواس» ومحطة مياه «نزلة أسمنت – أبوقرقاص» ومحطة مياه «بني واللمس – مغاغة» ومحطة مياه «دير البرشا – ملوي».

- تنفيذ مشروع استكمال شبكات صرف مطاي ومشروع استكمال مستجدات شبكات صرف ملوي ومشروع مستجدات شبكات صرف صحي سمالوط.

- جارٍ تنفيذ مشروعات صرف صحي في كدوان وأبوان وكفر المدوار وأبا البلد وقرية نزلة جلف وقرية السعيدية وبهدال والطيبة وطوة وطوخ الخيل ودمشير وعزبتي شعراوي وصالح يوسف وبني أحمد الشرقية ودمشاو هاشم ومنقطين والسرارية.

الحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي

وقال «الشهاوي» إن الشركة نفذت عددا من حملات التوعية بأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراكز وقرى المحافظة لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها وتأثيرها الصحي والبيئي وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.