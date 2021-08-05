خالد سليم يهنئ زوجته بعيد ميلادها: «ربنا يخليكي ليا يا أم خديجة»

نشر الفنان خالد سليم مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات القصيرة والصور «انستجرام»، يهنئ من خلاله زوجته بعيد ميلادها.

وقال خالد سليم من خلال الفيديو، «حبيبة قلبي يا أغلى الناس.. حتة مني وأم بناتي.. بحبك وبموت فيكي.. كل سنة وأنتي طيبة يا قلبي.. يارب دايما معايا وفي ضهري».

وأضاف، «ربنا يقدرني وأسعدك وأردلك جزء من طيبة قلبك وحنينك وجدعنتك.. ربنا يخليكي ليا يا أم خديجة يا قمر».

خالد سليم يروج لحفلته المقبلة

وروّج الفنان خالد سليم لحفلته المقبلة المقرر إقامتها في دار الأوبرا بالإسكندرية «مسرح سيد درويش»، يوم الخميس 12 أغسطس القادم.

ونشر «سليم» بوستر الحفلة وعلق عليه قائلاً: «هستناكوا إن شاء الله يوم الخميس 12 أغسطس الساعة 8 مساء في دار الأوبرا بالإسكندرية، مسرح السيد درويش، وبقول لكل الناس اللي كان نفسها تيجي وملحقتش تحجز متزعليش نعوضها الحفلة الجاية بإذن الله أشوفكم على خير».

وشارك الفنان خالد سليم في أغنية «عشمني» وهي من كلمات هشام صادق، ألحان مدين، توزيع أحمد خالد، والتي سجلت 818 ألف مشاهدة على «يوتيوب».