تستمتع بعطلتها الصيفية.. أحدث ظهور لرانيا يوسف (صور)

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها صورا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشحصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت «رانيا» بإطلالة صيفية أمام البحر، حيث ارتدت فستانا أحمر، وعلقت على الصورة، قائلة: «صباح الخير».

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على «انستجرام».

رانيا يوسف بطلة الجزء الثاني من مسلسل «الحرامي»

روجت رانيا يوسف، لمسلسل الحرامى الجزء الثاني، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونشرت «رانيا» البوستر الأول للمسلسل وعلقت عليه قائلة: «مسلسل الحرامي 2... قريبآ».

وتعرض حالياً الحلقات على منصة شاهد vip، ونال الحلقات المعروضة إعجاب عدد كبير من المشاهدين، حيث جرى عرض نحو 4 حلقات من العمل.

معلومات عن الجزء الثاني من مسلسل «الحرامي»

وتولى المُخرج أحمد الجندي إخراج الجزء الثاني من مسلسل الحرامي للمسلسل بدلًا من المُخرج محمد سلامة، الذي كان مُنشغلًا بتصوير مسلسل «موسى»، وشارك في الموسم الرمضاني الماضي 2020.

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل الحرامي، حول الفنان أحمد داش الذي حاول سرقة شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه تم الإيقاع به، وتعلق بابنتهما رنا رئيس، ووقع في حبها، وذلك خلال 10 حلقات فقط عبر منصة «شاهد».

«الحرامي» من بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.

آخر أعمال رانيا يوسف في رمضان 2021

أخر أعمال رانيا يوسف في رمضان 2021 مسلسل «ملوك الجدعنة»، وهو من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، دلال عبد العزيز، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً، خاصة أنها خرجت من عباءة التكرار وجسدت دور أقرب إلى الكوميديا والاجتماعيات.