«بعد جدل البحر».. رانيا يوسف تنهى عطلتها وتعود للبلاتوه.. صورة

بعد أيام من إثارة الجدل بسبب إطلالاتها على أحد الشواطئ، أنهت الفنانة رانيا يوسف عطلتها الصيفية، وعادت إلى تصوير أعمالها الفنية، حيث كشفت الفنانة من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى على صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام» عن عودتها للعمل بنشر صورة من داخل كواليس التصوير معلقة: «مسلسل الأنسة فرح الجزء الرابع يوم التصوير».

كانت الفنانة رانيا يوسف، أثارت الجدل مؤخرا بسبب عدد من الإطلالات الجريئة التى شاركتها مع جمهورها خلال قضاء عطلتها الصيفية، حيث حرصت يوسف بشكل يومى على مشاركة جمهورها بصور إطلالتها وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام».

وخلال إطلالات الفنانة رانيا يوسف فى عطلتها الصيفية طغى عليها اللون الأحمر، حيث ظهرت مرتين بـ«كاش مايوه» بذات اللون، حيث علقت قائلة: «الأحمر دائما يكسب».

مسلسل ملوك الجدعنة

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف شاركت فى السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل ملوك الجدعنة مع عمرو سعد، مصطفي شعبان وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان ووليد فواز وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسي.