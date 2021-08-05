الظهور الأول لشيرين عبد الوهاب منذ أزمتها الأخيرة.. والجمهور: «وحشتينا»

انهالت التعليقات على الصورة الأخيرة للفنانة شيرين عبدالوهاب التي نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام»، لترحب بظهور الأول منذ أزمتها الأخيرة بعد تسريب مقطع صوتي لوالد زوجها حسام حبيب، يتحدث فيه عن رغبة نجله من الزواج من أخرى.

الجمهور لـ شيرين عبد الوهاب: «وأخيرا طل القمر»

ونشرت شيرين عبد الوهاب صورة تظهر فيها مرتدية فستانا ذهبيا مع تصفيفة شعر ومكياج مميز، وجهت الشكر لخبيرة التجميل حلا عجام، قائلة: «وقت البريق.. شكرا حلا عجام»، بينما عبر عدد من النجوم والجمهور عن اشتياقهم للفنانة التي غابت لفترة طويلة، وعلقت غادة عبد الرازق على الصورة قائلة: «قمراية حبيبتي.. قمراية الحب أنت»، بجانب عدد من الفنانات من بينهم المطربة اللبنانية يارا ونهى عابدين، بالإضافة إلى الفنان علي الألفي الذي علق على الصورة: «وحشتينا».

بينما عبر جمهورها ومتابعيها عن اشتياقهم لها، حيث قال آحدهم: «وأخيرا طل علينا القمر»، بينما علقت صفحة تحمل اسم «ألتراس شيرين عبد الوهاب»: «وحشتينا»، بينما علقت أخرى: «أقسم بالله وحشتينا.. كفاية غياب كدة بقى».

وبكت شيرين في أول مكالمة هاتفية لها في أحد البرامج التلفزيونية، في يوليو الماضي بعد الأزمة مباشرة، قائلة، إنها «تعبانة وتحاول السير جوه الحيط وليس بجانبه»، لكن بعد هذه الكلمات، انهارت مجددا شيرين عبد الوهاب في البكاء، وانسحبت من المداخلة التلفزيونية وتركت زوجها حسام حبيب يستكمل.

القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب

وبدأت الأزمة مع تسريب مكالمات لحسين حبيب والد حسام حبيب يتحدث فيها عن علاقة نجله بشيرين عبدالوهاب، وخطته للزواج من أخرى بالإضافة إلى الاستيلاء على أموال شيرين، ليخرج حسين حبيب بعد ذلك للاعتذار عن تلك المكالمات التي سجلت دون أن يعلم، مؤكدا أنه «عجوز خرف بحكم السن»، كما اتهم الأب نجله حسام حبيب بأنه أصبح مجذوبًا لزوجته شيرين، ليسدل الستار على الأزمة التي شغلت الإعلام ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي لأيام.