بـ6 آلاف سيارة.. «فيات» الأكثر مبيعًا في السوق الأوروبية

احتلت العلامة التجارية الإيطالية «فيات»، صدارة أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا في السوق المحلي، حيث نجحت في تسويق وبيع أكثر من 6 آلاف و303 سيارات خلال النصف الأول من العام 2021؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

بيجو

وجاء في تقرير مجلس معلومات سوق السيارات، أن العلامة التجارية «بيجو» الفرنسية احتلت المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات ذات المنشأ الأوروبي مسجلة نحو 6 آلاف و23 سيارة.

ستروين

وأشار التقرير إلى أن العلامة التجارية الفرنسية «ستروين» احتلت المركز الثالث بإجمالى 3040 سيارة، وذلك بعدما نال الشكل الجديد من السيارات الستروين إعجاب محبي السيارات بعد تطويرها وخاصة السيارات suv الرياضية .

رينو

بينما تمركزت العلامة الفرنسية للسيارات رينو في المرتبة الرابعة، بعد بيع 2700 سيارة.

أوبل

ثم جاءت في المركز الخامس بنحو 2476 سيارة العلامة الألمانية «أوبل».

لادا

كما جاءت في المركز السادس بقائمة السيارات الأكثر بيعا العلامة التجارية لادا بعدما باعت 1336 سيارة.

لاند روفر

ثم في المركز السابع السيارة لاند روفر بإجمالي بيع 365 سيارة.

جاكور

واقتنصت العلامة التجارية جاكوار المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسويق 147 مركبة، ثم تبعتها السيارة ألفا روميو في المركز التاسع بإجمالي بيع 144 مركبة في السوق المحلية.

يذكر أن سوق السيارات في مصر شهد حالة من التذبذ في الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا؛ مما أدى إلى عمليات إغلاق بين دول العالم، وأدت الجائحة إلى خفض عمليات الإنتاج في صناعة السيارات بالدول الأوروبية.