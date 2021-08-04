«الإسكان» تطرح 54 محلا تجاريا و21 وحدة مهنية وإدارية للبيع

أعلن المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، عن طرح 54 محلًا تجاريًا و21 وحدة مهنية وإدارية و4 صيدليات للبيع بالمزاد العلني بمدن «العبور– برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة».

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المقرر عقد جلسات البيع بالمزاد العلني بها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 19م2 : 39م2، بالمركز التجاري بمشروع دار مصر، المرحلة الثانية بالمدينة، مضيفًا أنه من المقرر عقد جلسة المزاد العلني، يوم الأحد 12/9/2021.

فيما أضاف المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة برج الجديدة، أنه تم طرح 24 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من 15م٢ : 66م2 و16 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من 30م٢ : 60م2 بمناطق مختلفة، مشيرًا إلى أنه سيتم بيع 12 محلًا و8 وحدات وصيدلية بالمزاد العلني يوم الأربعاء 8/9/2021، وبيع 12 محلا و 8 وحدات بالمزاد العلني يوم الثلاثاء 12/10/2021.

وأشار المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أنه تم طرح 12 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من 16م٢ : 31م٢، بمناطق الأسواق التجارية بالمجاورة الثالثة، الحي السادس / السوق التجارية بمركز خدمات الحي الرابع /أسفل عمارات الإسكان القومي، الحي الرابع، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء 1/9/2021.

كما لفت المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم طرح 11 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من 27م2 : 101م2 و5 وحدات مهنية وإدارية بمساحة 30م2، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 19/9/2021.