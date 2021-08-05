«القوى العاملة»: العامل المصري الأفضل في العالم.. ودول الخليج الأكثر طلبا له

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العامل المصري ما زال يحظى بلقب الأفضل في العالم، في كافة المجالات، مؤكدا أنه يستطيع أن ينفذ المهام المطلوبة منه بقدرة وكفاءة عالية واقتدار وجودة كبيرة .

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العامل المصري الأكثر طلبا

وأضاف وزير القوى العاملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العامل المصري الأكثر طلبا واحتياجا إليه من معظم دول العالم، لاسيما دول الخليج العربي التي تعتبره الأفضل بالنسبة لها؛ ولذلك هي الدول الأكثر في العالم طلبا على العامل المصري من بين جنسيات عمال دول كثيرة.

الأكثر ذكاء

وأضاف «سعفان» أن هذا التصنيف لم يكن من باب المجاملات للعامل المصري، ولكن لأن العامل المصري يتمتع بذكاء عال وقوة تحمل وقدرة على التحدي والإصرار لتحقيق وتنفيذ واجباته في العمل، فضلا عن الالتزام بكافة الواجبات المنصوص عليها في تعاقده مع جهات العمل.

تنفيذ برامج تدريبية للشباب والخريجين

وفي ذات السياق، أشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للشباب والخريجين لإعدادهم بقوة لاقتحام سوق العمل، لافتا إلى أنه إذا استطاعت مصر إنجاح المشروعات الصغيرة على مستوى 27 محافظة، فإن ذلك سيحفز الاقتصاد، ويعمل على نموه.

وأوضح أن هناك معدلات كبيرة تحققها هذه المشروعات، في ظل وجود تدريب مهني تقوم به الوزارة، الذي أوجد مهارات شابة جديدة، وأتاح فرصا جديدة، لافتا إلى أن أماكن التدريب موجودة في عواصم المحافظات، وأصبحت موجودة داخل القرى، عن طريق الوحدات المتنقلة، التي تشهد إقبالا كبيرا.

وأوضح «سعفان» أن في عام 2013 كان معدل البطالة وصل إلى 14%، ولكن مع وضع الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة في 2030 التي تستهدف تقليل البطالة، ووصل إلى 2019 إلى 7.4%، وفي عام 2020 بعد جائحة كورونا، ارتفعت إلى 9%، ثم عادت في عام 2020 وأوائل 2021، لتنخفض إلى 7.2.