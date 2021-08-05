نتائج شهادة الأساس 2021 السودانية.. خطوات ورابط الاستعلام

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة شهادة الأساس 2021 السودانية، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة بجميع المحافظات، كما تم إعلان نتيجة شهادة الأساس بأغلب ولايات السودان، وذلك قبل إجازة عيد الأضحي المبارك.

ومن المنتظر ظهور نتيجة شهادة الأساس 2021 السودانية، خلال الساعات المقبلة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بالسودان، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس 2021 السودانية لكي يعرف الطلاب نتائجهم للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

رابط الحصول على نتائج شهادة الأساس 2021 السودانية

يمكن لطلاب شهادة التعليم الأساسي بالسودان الحصول على نتائجهم إلكترونيًا، من خلال هذا الرابط.

كل ماعليك هو الدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس وتحديد الولاية التابع لها، وبعدها سيتم نشر نتائج الامتحانات عبر موقع نتائج الأساس التابع لوزارة التربية والتعليم بالسودان.

وفي تصريحات سابقة، قال مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن نتيجة شهادة الأساس ستظهر ظهر اليوم الخميس، مشيرًا إلى إتمام عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في الكشوفات، وتمت مراجعتها.

نسب النجاح في نتيجة شهادة الأساس 2021

وأجريت الامتحانات هذا العام وسط العديد من الإجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة التربية والتعليم، لمنع تفشي كورونا بين الطلبة من الالتزام بارتداء الكمامات بين الطلبة وتطهير الفصول والمدارس المختلفة وتعقيمها قبل بدء الامتحانات، وتم بالفعل الانتهاء من الامتحانات بشكل آمن.

وسجلت ولاية نهر النيل نسب نجاح وصلت إلى 78% وهي نسبة منخفضة مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل فيه الطلاب نسبة نجاح 88% وذلك نظرًا ظروف تفشي فيروس كورونا، وصعوبة أجواء الدراسة والامتحانات وتغييرها بشدة عن الأعوام السابقة.