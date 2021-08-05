تخفيض القبول بالثانوي العام إلى 225 درجة و 215 لـ«الرياضي» بالمنيا

وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على النزول بمجموع القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والتعليم الفني والثانوي الرياضي، للعام الدراسي 2021 / 2022، من 230 درجة لتصبح 225 درجة للقبول بالثانوي العام و 215 للثانوي الرياضي، وذلك لاستكمال الاعداد المطلوبة، و نظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.

وأوضح محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريح صحفي، اليوم، أن مجموع القبول بالثانوي العام أصبح 225 درجة بتخفيض 5 درجات عن الحد الأدنى المعتمد وهو 230 درجة، كما تم تخفيض مجموع القبول بالمدارس الرياضية «بنين – بنات»، 10 درجات عن التعليم الثانوي لتصبح 215 درجة حتي استكمال الاعداد المطلوبة، بالإضافة لتخفيض مجموع القبول ببعض المدارس بالتعليم الفني طبقا للمقترحات المقدمة، على ان يتم التسجيل علي الموقع الإلكتروني للمرحلة الثانية بداً من 12/8/2021.

كان محافظ المنيا، اعتمد في شهر يونيو الماضي، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث تم تحديد مجموع 230 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 190 كحد ادنى للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 180 درجة كحد ادنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه يتم قبول باقى الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته المختلفة «صناعي – تجارى – زراعي – فندقي – مزدوج».