محافظ المنيا: تنفيذ 406 مشروعات بقرى ملوي ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة بمركز ملوي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا، لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جميع المعوقات، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث يجري تنفيذ 406 مشروعات في 16 قطاعا بقرى مركز ملوي.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطوير 192 قرية بـ757 تابعا، باجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى «أبو قرقاص، ملوى، العدوة، مغاغة، وديرمواس»، بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيجري تطويرها، نحو 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك بحضور، المهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوي، وعدد من وكلاء الوزارة وممثلي الجهات المعنية.

تابع المحافظ أعمال إنشاء مجمع الخدمات بمعصرة ملوي، الذي سيضم معظم المصالح الحكومية التي يتردد عليها المواطنون: المركز التكنولوجي، التضامن الاجتماعي، البريد، التموين، السجل المدني، الشهر العقاري، المجلس الشعبي المحلي، داخل مبنى واحد يقدم كافة الخدمات، وكذلك أعمال إنشاء جناح بمدرسة الوحدة، المقام علي 5 أدوار باجمالي 12 فصل.

كما تفقد المحافظ الأعمال الخاصة بإحلال وتجديد الوحدة الصحية بالقرية ووحدة التضامن الاجتماعي القديمة بالقرية، كما تفقد المحافظ موقع مجمع الخدمات الزراعي وأعمال توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات.

ووجه محافظ المنيا بإدراج ملعب القرية ومركز الشباب ضمن خطة الإحلال والتجديد، وتوفير مقاعد ومظلات وتنظيم العمل لتقليل الازدحام على مركز خدمات البريد بالقرية.

وشملت جولة المحافظ تفقد محطة مياه المعصرة القديمة الرئيسية والتي تخدم مدينة ملوي والمعصرة وتوابعها، كما تفقد أعمال توسعة مدرسة المعصرة الابتدائية، ومحطة الصرف الصحي والتي تخدم القرية وتوابعها.

وتابع المحافظ تنفيذ أعمال الكهرباء والتي ستشمل تركيب أكشاك تدعيم وتغيير المحولات المعلقة إلي أكشاك، ورفع الوصلات الهوائية أعلي الكتل السكنية.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين، حيث أجري حوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية.