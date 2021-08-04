تحرير محاضر لصيدليات مخالفة بمركز سمالوط في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، اليوم الأربعاء، حملات موسعة على المحلات والأسواق والصيدليات، وذلك ضمن أعمال اللجنة المشكلة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للمرور الدوري على كل القطاعات، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، وجهاز حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية.

قال اللواء أركاب حرب وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة سمالوط إن الحملات، أسفرت عن تحرير 25 مخالفة و12 إزالة إدارية، حيث جاءت المخالفات فى قطاعات الصحة والطب البيطري والتموين، إلى جانب الاشغالات.

وأوضح أنه جرى تحرير 4 محاضر لصيدليات منها 2 بمدينة سمالوط و2 بقرية البيهو لوجود مخالفات، وتم تحرير10 محاضر فى قطاع التموين تنوعت بين 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين لإدارة منشأة بدون ترخيص و3 محاضر لعدم توفر شهادة صحية ومحضرا لمحل أخشاب وأثاث لعرض مستلزمات بدون فواتير والتحفظ على بعض المشتملات والأجهزة الكهربائية مجهولة المصدر والتي ليس لها سند قانونى.

كما تم تحرير 6 محاضر خلال التفتيش على السلع الغذائية شملت أغذية منتهية الصلاحية وعدم الالتزام باشتراطات النظافة الصحية، بالإضافة إلى سحب 18عينة مختلفة الأنواع لإرسالها إلى معامل الصحة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، ومحضرا ً للطب البيطري لعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، فضلاً عن تحرير 4 محاضر إشغال و 12 إزالة إدارية.

وشنت مراكز محافظة المنيا، حملات رقابية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.