دورات تخصصية مدعمة بمركز تكنولوجيا المعلومات بالمنيا

أعلن مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات واللغات بديوان عام محافظة المنيا، عن بدء عقد عدد من الكورسات والدورات التدريبية المتخصصة بأسعار مدعمة خلال الأسبوع المقبل.

وتشمل الدورات المتخصصة التي ينظمها مركز الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات واللغات بالمنيا:

١- كورس الحصول علي الشهادة الدولية المعتمدة ICDL

ويبدأ من يوم الأحد من الساعة 3عصراً لـ 6مساءا.

٢ - كورس تدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية MATH

يبدأ الأحد 10 صباحاً بتكلفة 390 جنيها.

٣ - كورس تأهيل الأطفال والطلاب للغة الإنجليزية من سن 7 سنوات وحتي 13 عاماً، يبدء يوم الاثنين 10 صباحاً بتكلفة 250 جنيها.

٤- كورس الروبوتكس للأطفال، يبدء الإثنين 9 صباحاً بتكلفة حسب السن، من 325 جنيه لـ 400 جنيها، من سن 6 سنوات وحتي 17 سنة.

٥ - كورس اللغة الإنجليزية كبار المستويات الثلاثة الأولي بتكلفة 450 جنيهاً من الساعة 3 لـ الساعة 6 مساءً

٦ - كورس إعداد مدربين TOT ، يوم الأربعاء الساعة 12 ظهراً الساعة 3 عصراً بتكلفة 350 جنيها.

٧ - استمرار تلقي الحجز في كورس تدريس العلوم باللغة الإنجليزية Science بتكلفة 390 جنيها.

٨ - استمرار تلقي الحجز في كورس إدارة الموارد البشرية 450 جنيها.ً

٩ - استمرار تلقي الحجز في كورس اللغة الإنجليزية للكبار المستويات العليا

١٠ - استمرار تلقي الحجز في كورس الجرافيك والفوتوشوب

١١ - استمرار تلقي الحجز في جميع الكورسات والدورات التدريبية.

الشهادات التي يحصل عليها المتدرب بمركز الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات..

يحصل المتدرب في نهاية الدورة بعد اجتياز الاختبار علي شهادة معتمدة من المحافظة مختومة بأختام النسر شعار الجمهورية وختم الجودة الأيزو وختم الجودة ASR ، بحيث يمكن توثيقها من وزارة الخارجية المصرية في أي وقت.

ولمزيد من التفاصيل التواصل علي حساب فيسبوك

Ctc Minia Governrate ، و الرقم ٠١٠٢٥٥٠١٩٧٧من الإثنين للخميس من ٩ص لـ ٣ ظهراً.