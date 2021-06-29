محمود مسلم يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز في مجال الإعلام السياسي

حصل الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى من كلية الآداب جامعة الزقازيق، عن موضوع الإعلام السياسي بعنوان «العوامل المؤثرة في تأطير الصحف اليومية لقضايا التحول السياسي في مصر خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017».

ويتضمن الموضوع الفترة التي شهدت مصر خلالها سلسلة من التحولات الجذرية تمثلت في تعديلات دستور 1971 خلال استفتاء مارس 2011، ثم تغيير الدستور مرتين «2012 و2014»، وإجراء انتخابات برلمانية مرتين «مجلس الشعب ومجلس الشورى 2012، ومجلس النواب 2015»، فضلًا عن وجود رئيسين مؤقتين وإجراء انتخابات رئاسية عامي 2012 و2014.

وتكونت لجنة التحكيم والمناقشة برئاسة الدكتور إبراهيم المسلمي رئيس قسم الإعلام بكلية آداب الزقازيق الأسبق «مشرفًا»، الدكتور صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة «مناقشًا»، الدكتور عبدالجواد سعيد عميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية «مناقشا»، والدكتور محمد عوض المدرس بكلية الآداب جامعة الزقازيق «مشرفا مشاركا».

وحضر المناقشة الدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق، الدكتور أمين سعيد عميد كلية الإعلام بجامعة السويس، والدكتور علاء طلعت وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.

برلمان 2012 و2015 الأكثر فاعلية في قضايا التحول السياسي

وأكدت الدراسة أن البرلمان ونوابه في مجلس 2012 و2015 كان القوى الأكثر فاعلية داخليًا في قضايا التحول السياسي بنسبة 18.7%، يليه الأحزاب بنسبة 13.8%، يليه المرشح الرئاسي 8.6%، يليه القضاء 7.2%، في حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها المختلفة في مقدمة الأطراف الفاعلة خارجيا في قضايا التحول السياسي بنسبة 23.5%، وبعدها وزارة الخارجية وسفاراتها وقنصلياتها بالخارج بنسبة 18.7%، ثم وسائل الاعلام الدولية بنسبة 18.3%، ثم الدول والمؤسسات الأوروبية بنسبة 13.9%.

41.8% من الصحف نشرت مواد إخبارية دون الاستعانة بصور فوتوغرافية

وأوضحت النتائج أن صحف الدراسة «الأهرام، الوفد، والمصري اليوم» تناولت قضايا التحول السياسي خلال الفترة من 2011 إلى 2017 من خلال الاتجاه المحايد بنسبة 40.3%، واتجاه معارض بنسبة 31.4%، ثم الاتجاه المؤيد بنسبة 28.3%، كما أن الصحف الثلاثة نشرت 41.8% من مادتها الإخبارية دون الاستعانة بصور فوتوغرافية، واستعانت بالصور الشخصية بنسبة 31%، والصور الموضوعية بنسبة 26.8%.

صحافة البيانات: لم تتخط 0.04%.. وتغطية الانتخابات البرلمانية الأبرز

وأشارت النتائج إلى أن الإنفوجراف أو صحافة البيانات فقد حضرت في صحف الدراسة على استحياء بنسبة لم تتخط 0.04% وتصدرت الانتخابات البرلمانية التغطية الصحفية تليها الاستحقاقات الرئاسية، ثم التحولات الدستورية وعلى مستوى قضايا التحول البرلماني تصدرت قضية التحالفات والمنافسة الانتخابية التغطية الإخبارية لقضايا انتخابات مجلس الشعب 2012، في حين تصدرت قضية التفاعلات التشريعية والرقابية سلسلة القضايا التي اهتمت بها التغطية الاخبارية لقضايا مجلس النواب 2015.

وعلى مستوى قضايا التحول الرئاسي؛ تصدرت الدعاية الانتخابية وتفاعلات المرشحين للرئاسة التغطيات المتعلقة بانتخابات 2012، وتصدرت قضية المخالفات والتجاوزات الانتخابية التغطيات المرتبطة بجولة الإعادة لهذه الانتخابات، بينما تصدرت تفاعلات القوى الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي التغطية الإخبارية للانتخابات الرئاسية 2014.

دراسة ميدانية: 150 صحفيا يرون أن المؤسسات تعاني من مشكلة اقتصادية كبرى

أما على مستوى الدراسة الميدانية التي أجريت على 150 صحفيًا يمثلون الصحف الثلاثة «الأهرام، الوفد، والمصري اليوم»، أكدت النتائج أن النسبة الأكبر في الصحف يرون أن المؤسسات تعاني من مشكلة اقتصادية كبرى ناتجة عن ضعف التمويل وتؤثر على الأداء الصحفي، وعلى مستوى أطر تقديم الصحفي للأحداث المتعلقة بالتحولات الدستورية سيطر إطار المزايا والعيوب على معالجة الصحفي.

كما رجحت العيوب على المزايا عند دستور 2012، في حين رجحت المزايا على العيوب في معالجة دستور 2014، وتمثلت أبرز أطر معالجة عيوب دستور 2012 في إطار «أخونة دستور 2012»، «أسلمة الحياة السياسية»، و«معاكسة الدستور للدولة المدنية»، وتمثلت أبرز أطر معالجة مزايا دستور 2014، في إطار «الاهتمام بحقوق المهمشين» كالمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكيد على مدنية الدولة.

انتخابات 2014.. الصحفيون تبنوا الاتجاه الأكثر إيجابية

وعلى مستوى أطر تقديم الصحفيين للأحداث المتعلقة بالتحولات السياسية؛ تبنى الصحفيون إطارًا عامًا رئيسيًا عند معالجة انتخابات 2012، يمكن وصفه بـ«التشكيك في الانتخابات رغم بعض الإيجابيات»، وتم دعم هذا الإطار عبر عدة أطر سلبية، أبرزها إطار «الانتخابات المزورة»، «التأثير المشبوه للمال السياسي»، و«العدد غير الموضوعي للمرشحين»، وتحددت أبرز الأطر الإيجابية لمعالجة انتخابات 2012 في إطار «العدالة والفرص المتساوية للمرشحين»، و«الانتخابات المعبرة عن اتجاهات الشارع».

وتبنى الصحفيون -في المقابل- اتجاهًا أكثر إيجابية نحو انتخابات 2014، ويتلخص الإطار العام لمعالجتها في أنها «انتخابات ناجحة وسلبياتها مبررة»، وتم دعم هذا الإطار العام بمجموعة من الأطر الايجابية الأساسية ومجموعة أخرى من الأطر التي يمكن وصفها بالتبريرية.

ومن أبرز الأطر الإيجابية التي ظهرت في هذا السياق؛ «انتخابات نتيجتها محسومة»، «فشل قوى الإرهاب في تعطيل الانتخابات»، و«نسبة المشاركة في الانتخابات معقولة»، أما الأطر التبريرية فتمصل أبرزها في إطار «النتيجة المحسومة وظروف الانتخابات أدت الي تراجع نسب المشاركة»، وعلى مستوى أطر تقديم الصحفيين للإحداث المتعلقة بالتحولات البرلمانية؛ تمحور الإطار العام لمعالجة أحداث وتفاعلات الانتخابات البرلمانية التي أجريت 2011/2012 حول فكرة «البرلمان الصادم».

وانعكس هذا الإطار العام على مجموعة من الأطر الفرعية التي كانت تعبر في مجالها عن فكرة «الصدمة» التي سببتها التركيبة البرلمانية للشارع، على مستوى الصدمة الثقافية، وصدمة استمرار المال السياسي في التأثير على الناخب، وصدمة التوريث بظهور بعض وجوه الحزب الوطني ضمن تركيبة النواب.

في المقابل؛ اعتمدت المعالجات الصحفية لأحداث وتفاعلات الانتخابات البرلمانية 2015 على إطار عام يدور حول فكرة «البرلمان التقليدي»، وقد تجلى أثر الاعتماد على هذا الإطار العام في ظهور مجموعة من الأطر الفرعية في معالجة هذه الإنتخابات، تمثل أبرزها في إطار «برلمان الوجوه التقليدية»، «الإدارة التقليدية للانتخابات»، و«تقليدية مستوى المشاركة».

يشار إلى أن الكاتب الصحفي محمود مسلم، قد حصل على الماجستير نهاية عام 2016 في موضوع معالجة الصحف المصرية لقضايا مجلسي الشعب والشورى خلال عامي 2012 و2013.