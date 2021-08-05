أبرزها «الإنس والنمس».. دليل الأفلام الجديدة في السينمات

عرضت السينمات المصرية، أمس الأربعاء، عددا من الأفلام المختلفة ما بين المغامرات والأكشن والانيميشن والغموض، وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، دليل الأفلام الجديدة في هذه السينمات لاختيار الفيلم المفضل، وذلك على النحو التالي:

الإنس والنمس

تدور أحداث فيلم الإنس والنمس حول تحسين الذي يعيش مع والدته وشقيقته، ويعمل في بيت الرعب بإحدى الملاهي الترفيهية، وفي يوم من الأيام يقع له حادث ويتسبب ذلك في تغيير حياته جذريا، بعد تعرفه على فتاة من الجن.

أبطال الفيلم محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، والمخرج شريف عرفة.

The Comeback Trail

تدور أحداث الفيلم حول صديقين عملهما في الإنتاج السينمائي، يقوما بإنتاج فيلما جديدا لتسديد ديون لعصابة كانت تقرضهما المال، ولكن في محاولتهما لإنقاذ حياتهما من الخطر، يحدث ما هو غير متوقع.

أبطال الفيلم مورجان فريمان، تومي لي جونز، روبرت دي نيرو، إيميل هيرش، والمخرج جورج جالو.

Spirit Untamed

تدور أحداث الفيلم حول لاكي بريسكوت التي تنتقل رفقة عائلتها من منزلهم بالمدينة إلى العيش بقرية صغيرة، وحينما تتقابل مع حصان عنيد يُدعى سبيريت، سرعان ما تتغير حياتها للأبد.

أبطال الفيلم جيك جيلنهال، إيزا جونزاليز، والتون جوجينز، مكينا جرايس، جوليان مور، مارساي مارتين، والمخرج إيلين بوجان.

The Suicide Squad

تدور أحداث الفيلم حول عددا من الأشرار والمحتالين يقررون الانضمام إلى مجموعة مهمات سرية وغامضة في جزيرة بعيدة.

أبطال الفيلم جويل كينمان، جاي كورتني، مارجوت روبي، إدريس إلبا، جون سينا، أليس براغا، والمخرج جيمس جن.

Jolt

تدور أحداث الفيلم حول امرأة لا تستطيع السيطرة على غضبها وتستخدم سترتها المبطنة لصدمة نفسها والعودة لحالتها الطبيعية، وحينما يُقتل الرجل الوحيد الذي وقعت في حبه، تحاول الانتقام بشتى الطرق.

أبطال الفيلم كيت بيكنسيل، جاي كورتني، ستانلي توتشي، بوبي كانافال، لافيرن كوكس، ديفيد برادلي، والمخرج تانيا وكسلر.