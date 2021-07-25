عامان على رحيله: 9 أفلام جمعت بين فاروق الفيشاوي ونادية الجندي

يمر اليوم عامان على رحيل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي توفى في مثل هذا اليوم 25 يوليو من عام 2019 متأثرًا بمضاعفات جراء إصابته بالمرض اللعين، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يقترب من 300 عمل ما بين سينما وتلفزيون ومسرح وإذاعة.

الرصيد الفني للفنان فاروق الفيشاوي يقرب من 300 عمل

تعاون الفنان فاروق الفيشاوي مع عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم عادل إمام، سمير غانم، يحيى الفخراني، محمود ياسين، محمود عبدالعزيز، نور الشريف، فريد شوقي، عزت العلايلي، ومن النجمات تعامل مع نبيلة عبيد، إلهام شاهين، ليلى علوي، بوسي، نورا، معالي زايد، نجلاء فتحي، مديحة كامل، يسرا، ميرفت أمين.

وتعد الفنانة نادية الجندي من أكثر النجمات التي تعامل معهن الفنان فاروق الفيشاوي على شاشة السينما، حيث قدما سويًا ما يزيد عن 9 أفلام، ترصدها «الوطن»، في السطور التالية:

الباطنية

عام 1980 قدم فاروق الفيشاوي مع نادية الجندي فيلم «الباطنية» بطولة فريد شوقي، محمود ياسين، أحمد زكي، للكاتب إسماعيل ولي الدين، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج حسام الدين مصطفى.

جبروت امرأة

عام 1984 قدم فاروق الفيشاوي ونادية الجندي فيلم «جبروت امرأة» مع سعيد صالح، صلاح السعدني، محمد رضا، تأليف نبيل راغب، سيناريو وحوار فيصل ندا، إخراج نادر جلال.

ملف سامية شعراوي

عام 1988 قدم فاروق الفيشاوي مع نادية الجندي فيلم «ملف سامية شعراوي» مع كمال الشنواي وعبدالله غيث وأحمد بدير، للمؤلف وجيه أبوذكري، سيناريو وحوار وحيد حامد، إخراج نادر جلال.

الإرهاب

عام 1989 قدم فاروق الفيشاوي ونادية الجندي فيلم «الإرهاب» مع صلاح قابيل، أنور إسماعيل، قصة حسن شاه، سيناريو وحوار بشير الديك، إخراج نادر جلال.

شبكة الموت

عام 1990 قدم فاروق الفيشاوي ونادية الجندي فيلم «شبكة الموت» مع نبيل الحلفاوي، يوسف فوزي، سيناريو وحوار بشير الديك، إخراج نادر جلال.

الشطار

عام 1993 قدم فاروق الفيشاوي مع نادية الجندي فيلم «الشطار» للكاتب خيري شلبي، سيناريو وحوار بشير الديك، إخراج نادر جلال، بطولة كمال الشناوي، محمود الجندي، وحيد سيف، سعيد عبدالغني.

الجاسوسة حكمت فهمي

عام 1994 قدم فاروق الفيشاوي مع نادية الجندي فيلم «الجاسوسة حكمت فهمي» للمخرج حسام الدين مصطفي، سيناريو وحوار بشير الديك، بطولة حسين فهمي، أحمد مظهر، أحمد عبدالعزيز، ماجد المصري.

امرأة هزت عرش مصر

عام 1995 قدم فاروق الفيشاوي مع نادية الجندي فيلم «امرأة هزت عرش مصر» مع محمود حميدة، عزت أبو عوف، إبراهيم يسري، تأليف رشاد كامل، سيناريو وحوار بشير الديك، إخراج نادر جلال.

48 ساعة في إسرائيل

عام 1998 قدم فاروق الفيشاوي مع نادية الجندي فيلم «48 ساعة في اسرائيل» للمخرج نادر جلال، تأليف جابر عبدالسلام، سيناريو وحوار بسيوني عثمان، بطولة محمد رياض، السيد راضي، روجينا، يوسف فوزي.