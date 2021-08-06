أحمد فتحي لـ «الوطن» من داخل العزل: «بفضل الله ودعواتكم اتحسنت كتير»

لازال الفنان أحمد فتحي يعاني من فيروس كورونا، ويخضع للعلاج الخاص بوزارة الصحة داخل المنزل، متبعاً الإجراءات الوقائية .

وقال «فتحي» لـ «الوطن»، «بفضل الله ودعواتكم اتحسنت كتير، وحالتي مستقرة، وسعيد بكل الدعوات التي وصلتني من زملائي وجمهوري، وبإذن الله أعود قريب ليكم».

آخر أعمال الفنان أحمد فتحي فيلم «أحمد نوتردام»

يذكر أن أحمد فتحي، شارك مؤخرا في عدد من الأعمال الفنية المتميزة، منها فيلم «أحمد نوتردام»، بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوى وحمدى الميرغني وانتصار وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

أحمد فتحي يشارك في فيلم ديدو

كما شارك «فتحي» في فيلم «ديدو»، بطولة كريم فهمي وحمدى الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وهشام ماجد وشيكو وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

خرج فيلم «ديدو» رسميا من المنافسة على الساحة السينمائية، بسبب ضعف الإيرادات بصورة كبيرة على مدار الأسبوع الأخير، حيث لم يحقق الفيلم إجمالي إيرادات على مدار الأسبوع الماضي سوى 4 آلاف جنيه، بينما جاءت إيراداته أول أمس الأول «صفر»، مما أدى إلى رفع الفيلم من دور العرض السينمائي خاصة مع طرح فيلم «الإنس والنمس» للنجم محمد هنيدي.

آخر عمل مسرحي قدمه أحمد فتحي مسرحية أبو العربي

وكذلك شارك أحمد فتحي في مسرحية «أبو العربي»، بطولة هاني رمزى وداليا البحيري وليلي عز العرب ومحمد جمعة وحجاج عبدالعظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهى من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.