أسرة ضحية «لقمة العيش»: ترك زوجة حامل و3 أشقاء أيتام بدون عائل

«شهيد لقمة العيش»، وصف أطلقه أهالي عزبة «اسما خاتون»، بقرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب على «محمد عماد»، الذي لقي مصرعه بعد أن اطلق عليه مجهولون طلق خرطوش لسرقته علي الطريق الدائري بمنطقة نزلة باسوس بالقناطر، ليموت تاركا خلفه أسرة تضم جدته و3 أشقاء أيتام وزوجة حامل.

أسرة شهيد لقمة العيش بقليوب طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وكشف غموض وملابسات وفاة نجلهم الذي كان يعمل عاملا بسيطا لجمع مخلفات المخابز والأفران البلدية ليوفر من خلالها لقمة العيش لأسرته التي باتت مهددة بالتشرد بعد وفاته لأنه كان العائل الوحيد بعد وفاة والده وهو طفل في التاسعة تاركا له 3 أطفال أشقاء في عمر الزهور.

كما ناشدت الأسرة الأجهزة الأمنية بالقصاص العادل من الجناة وسرعة ضبطهم حتي تهدأ روح القتيل ويتم كشف تفاصيل جريمتهم علي الرأي العام.

«الوطن»، أجرت بثا مباشرا من عزاء شهيد لقمة العيش بقرية ميت حلفا والتقت أسرته وجدته وعمته وابن عمه، حيث شهد الجميع بالقرية ومن الأهل والأقارب أن الفقيد كان خير سند لأسرته وكان في منتهي الأدب والأخلاق بارا بأسرته وأشقائه الايتام مطالبين بالنظر بعين الرأفة لهذه الأسرة التي فقدت العائل الوحيد.

لمشاهدة البث :

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جدة شهيد لقمة العيش بقليوب: عاوزه حقه وحق أخواته وزوجته

وطالب جدة شهيد لقمة العيش بالقصاص العادل والسريع من الجناة الذين قتلوا سند الأسرة الوحيدة مشيرة إلى أنه متزوج منذ ما يقارب العام من ابنة عمته وهي حامل، ولكن الصدمة تسببت لها في إنهيار شديد وهي طريحة الفراش منذ الحادث، موضحة أن «محمد»، أصر ليلة مقتله أن ينام مع أشقائه الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعواد و12 عاما وكأنه كان يودعهم، مشيرة إلى أن محمد يبلغ من العمر 20 عاما ومات والده وهو في سن 9 سنوات وتحمل محمد المسئولية وربي أشقائه بعد أن ترك التعليم حيث كان يعمل في مهنة جمع مخلفات المخابز: «اشتريت له تروسيكل بالتقسيط حتي يستطيع العمل عليه وتدبير لقمة العيش للأسرة ولزوجته وأشقائه الايتام ولم ندفع سوى 5 أقساط منه».

وأضافت: «حسبي الله ونعم الوكيل في الجناة، قتلوه وسرقوا تليفونه المحمول واستبن التروسيكل وهربوا وتركوا أسرته في مهب الريح منهم لله»، مطالبة أن يكون هناك مصدر رزق لأشقاء محمد اليتامي والأسرة التي أصبحت بلا عائل.

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وأضافت عمة قتيل لقمة العيش وحماته في نفس الوقت أن محمد لا يستحق أن يموت بهذه الطريقة الغادرة تاركا طفل لم يأت للدنيا بعد سيعيش يتيما كما عاش محمد الذي ترك خلفة جدة و3 أشقاء في عمر الزهور.

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فيما قال محمود عبد الفتاح ابن عم القتيل إنهم يوم الحادث جاءهم تليفون أن محمد تعرض لحادث في منطقة نزلة باسوس بالقناطر فهرعوا للمكان فوجدوه قتيلا بطلق ناري خرطوش .

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف لغز العثور على جثة عامل بمنطقة نزلة باسوس التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية مصابا بطلق نارى من فرد خرطوش بالرأس وتبين سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته.