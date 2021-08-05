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مصرع مواطن وإصابة 14 آخرين في انقلاب «ميكروباص» بأسوان

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عبد الله مشالي
02:00 م | الخميس 05 أغسطس 2021
مصرع مواطن وإصابة 14 آخرين في انقلاب «ميكروباص» بأسوان

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرون، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق كورنيش النيل الجديد أمام قرية بهاريف في أسوان، وكلف المحافظ اللواء أشرف عطية، اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بتفقد موقع الحادث ومتابعة نقل جثمان المتوفى والمصابين للمستشفيات.

تلقت مديرية أمن أسوان إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، ووجود متوفي ومصابين، وجرى الدفع بعشر سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل الجثة والمصابين للمستشفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتوجه السكرتير العام إلى مستشفى أسوان الجامعى رافقه الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفى للاطمئنان على حالة المصابين الصحية والاطمئنان على تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم بأقسام الاستقبال والطوارئ والعظام والتجميل.

وقال مصدر طبي إن الإصابات تنوعت ما بين حالات خطرة ومتوسطة وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، لافتا إلى أن السكرتير العام وجه إلى  تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة ، بجانب قيام مديرية التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفين في الحادث، وصرف الإعانات للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك .

وأكد الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن المستشفى الجامعي بأسوان استقبل مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من موقف الأقاليم الذي وقع صباح اليوم الخميس بالمدخل الشمالي لمدينة أسوان، وأضاف المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة أسوان أنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين منذ دخولهم قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى الجامعي وحالتهم الطبية مستقرة ويتم تلقي العلاج حسب الاقسام.

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