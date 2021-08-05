أحمد توفيق ينتقم لوالده في مسلسل «تفتيش» مع هبة الأباصيرى

يقدم الفنان الشاب أحمد توفيق أحد أدوار البطولة في المسلسل الشبابى «تفتيش» الذى يعد أول عمل درامي يقدم على شاشات التليفزيون في مصر والوطن العربي يتم تصويره بتقنية ثلاثية الأبعاد «3D ماكس».

دور أحمد توفيق فى «تفتيش»

ويجسد خلال أحداث العمل شخصية «حاتم» الذى يدخل إحدى الشركات بصفته موظفا من أجل الانتقام لوالده الذى أغلقت شركته وتوفى بسبب القائمين على هذه الشركة.

عن مسلسل «تفتيش»

تدور قصة المسلسل في إطار من الاثارة والتشويق حول شركة تأمين يقوم القائمون عليها بالتحقيق في بعض القضايا الخاصة بالتعويضات التي تم صرفها لوثائق التأمين القديمة فيتم الكشف عن تلاعب البعض للحصول على مبلغ البوليصة دون وجه حق، وكل حلقة تدور حول قضية جديدة من خلال عمل لجنة التفتيش يوميا طوال الأحداث.

أبطال مسلسل «تفتيش»

مسلسل «تفتيش» بطولة هبة الأباصيري، آسر البدراوي، محسن صبري، حسن عبد الله، إبراهيم طلبة، مهرة مدحت، مي عرفة، والوجوه الجديدة أيمن صلاح، مينا رأفت، مي سالم، إيمان رفاعي، محمد عادل، جهاد عصام، عمر الجمال، أمير أبو زيد، مدير تصوير يوسف سماحة، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج تامر سامي عزيز.

موعد عرض المسلسل

ولم يستقر على موعد عرض العمل سواء في رمضان 2022 أو خارج الشهر الكريم، وفي حال الاتفاق سيتم الإعلان عن الموعد على الفور.

عن الفنان أحمد توفيق

أحمد توفيق ممثل شاب خريج إعلام وعمل مراسلا في أكثر من قناة فضائية وبرامج تليفزيونية، مع منى الشاذلي ووائل الإبراشي وريهام السهلي وتامر أمين، ودرس وتخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية وشارك في أكثر من مسرحية على مسرح الدولة.