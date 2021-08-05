رغم الركود.. ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن بالأسواق: «الوسيط» كلمة السر

رغم تراجع أسعار الدواجن بالمزارع، فإن أسعارها في أسواق التجزئة ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط حالة ركود تخيم على أسواق مصر عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك.

وارتفعت أسعار الدواجن بقيمة جنيهين في أسواق التجزئة، لتسجل الدواجن البيضاء 29 جنيها مقابل 23 جنيها بالمزارع، فيما وصل البلدي منها إلى 55 جنيها، بينما استقر سعر البانيه عند 70 جنيهاً للكيلو، بحسب تجار بالسوق المصري.

ركود عقب عيد الأضحى

واشتكى عاملون من توقف حالة البيع والشراء بشكل جزئي بعد عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الدواجن لا علاقة له بتزايد الطلب، مدللين على ذلك بارتفاع أسعارها رغم تراجع المبيعات.

وقال أحمد سعفان، سمسار دواجن: «السوق واقف من عيد الأضحى، والطلب في تراجع مستمر خلال الوقت الحالي»، مشيرا إلى أن هناك حالة من التخوف لدى المربين من إخراج المنتج النهائي بالمزرعة إلى الأسواق تجنبا لمزيد من الخسائر.

وأشار إلى أن المربي يعاني في الفترة الحالية من الخسائر في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وغلاء المستلزمات؛ وبالتالي الخسائر هي التي تسيطر على أغلب المربين في الوقت الراهن.

ارتفاع التكلفة الإنتاجية

من جهته، ذكر عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية المصرية، أن هناك ارتفاعا في التكلفة الإنتاجية، فسعر العلف تخطى الـ9300 جنيه، أما علف التسمين فوصل إلى 8300 جنيه للطن.

وأكد أنه في ظل ارتفاع التكلفة الإنتاجية ستكون الخسائر هي المصير الحتمي للمربين، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد زيادة في المعروض، إلا أن الأسواق تشهد حالة من الخلل في التسعير نتيجة للحلقات الوسيطة.

إنتاج 1.4 مليار طائر سنويا

وبحسب بيانات صادرة عن الغرف التجارية، تنتج مصر 1.4 مليار طائر سنويا، فيما يبلغ حجم إنتاج بيض المائدة 13 مليار بيضة سنويا، ويصل متوسط نصيب الفرد إلى 20 كيلو جراما في العام من الدواجن.

وبسؤاله عن أسباب ارتفاع الأسعار في أسواق التجزئة رغم انخفاضها بالمزارع، قال السيد: «الحلقات الوسيطة هي السر الخفي وراء الارتفاعات وأزمة التسعير، فليس من المعقول أن يتحكم السمسار في منظومة تحتوي على استثمارات تتجاوز مليارات الجنيهات»، وفقا لموقع مباشر.

ويبلغ حجم الاستثمارات في سوق الدواجن المصري نحو 90 مليار جنيه، ويعمل به 3 ملايين شخص، وفقا لوزارة الزراعة المصرية.