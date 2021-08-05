ما بين الترقب والتخوف، ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من عقد الامتحانات ورقيًا بنظام البابل شيت والأسئلة الاختيارية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

تعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 من المقرر أن يكون في منتصف أغسطس الجاري أو بعدها بيوم أو يومين على أقصى تقدير، مؤكدًا أن جميع عمليات التصحيح تتم بشكل منتظم دون أي معوقات.

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، علمي علوم وعلمي رياضة، والشعبة الأدبية، التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 إلكترونيًا، من خلال هذا الرابط.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 يتم من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في مؤتمر صحفي، مؤكدًا أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب حتى الآن في الامتحانات مطمئنة، مشددًا على جميع أولياء الأمور والطلاب بضرورة التركيز فقط في كل ما تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم وعدم الالتفات إلى ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 عقب اعتمادها رسميًا من قبل الوزير

وأضاف أنه يجب على جميع الطلاب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 وفقًا لما تم إعلانه رسميًا وعدم الالتفات وراء الشائعات، مؤكدًا أن جميع عمليات تصحيح الامتحانات تتم بشكل إلكتروني لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص دون تدخل أي عنصر بشري.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أنه لا يمكن التنبؤ بنتيجة الثانوية العامة 2021 أو حتى الحد الأدنى للتنسيق، موضحًا أن جميع أعمال التنسيق هي من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس اختصاص وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على تطبيق نظام أسئلة جديدة في الامتحانات يقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم.

مراحل ما قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 هناك الكثير من الإجراءات التي تتم في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- نقل جميع كراسات الأسئلة وأوراق البابل شيت بطرق مؤمنة جيدًا من جميع أنحاء الجمهورية إلى القاهرة.

- تبدأ الوزارة مراجعة أوراق الإجابات جيدًا وتسجيلها إلكترونيًا.

- يبدأ المتخصصون في فحص جميع أوراق البابل شيت بدقة وعناية شديدة.

- هناك عمليات فرز تتم يدويًا لاكتشاف إذا كانت ورقة البابل شيت بها أكثر من إجابة عن سؤال واحد.

- لا يمكن للماسح الضوئي قراءة ورقة البابل شيت الممزقة أو التي تشمل أي كشطات.

- تبدأ عملية التصحيح إلكترونيًا بأجهزة الماسح الضوئي والتي تقدر نتيجة الطالب مباشرة.

- لا تزيل أجهزة التصحيح الإلكترونية مكان اسم الطالب ورقم جلوسه.

- يصحح الماسح الضوئي ورقة البابل شيت كاملة ويقدر الدرجات وفقًا لتوزيعتها على الأسئلة.

- عقب انتهاء عملية تصحيح الورقة إلكترونيًا تظهر مباشرة الدرجة التي حصل عليها الطالب في امتحان المادة.

-عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات تبدأ عمليات جمع الدرجات ورصدها وتسجيلها إلكترونيًا.

- يتم بعد ذلك معرفة نسب نجاح الطلاب بالنسبة للأعوام الماضية.

- تحدد وزارة التربية والتعليم أسماء الطلاب الأوائل.

- يعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة رسميًا.

- يبدأ وزير التربية والتعليم تهنئة أوائل الثانوية العامة 2021.

- تُعلن نتيجة الثانوية العامة رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم رسيمًا.

- تعلن بعد ذلك النتيجة في المدارس بجميع المحافظات.

- تقرر بعد ذلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من النتيجة ولمدة 15 يومًا، مقابل سداد 100 جنيه للمادة الواحدة.