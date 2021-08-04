نتائج الثانوية العامة 2021 في مصر (الموعد والرابط).. درجات الطلاب جيدة

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عبر مؤشر البحث جوجل، عن نتائج الثانوية العامة 2021 في مصر (الموعد والرابط)، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم، وطبقا لما أكده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فأعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات تتم إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء أثناء أعمال التصحيح، كاشفا عن أنّ كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، ولا يمكن المساواة بين طالب مجتهد وآخر غشاش.

واقترب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2021، مع انتهاء أعمال تصحيح العديد من المواد في الشعبتين العلمية والأدبية، وهي «اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الفيزياء، والتاريخ»، وسط مؤشرات جيدة للطلاب وأولياء الأمور بأنّ النتيجة ستكون قريبة من العام الماضي، ما جعل كثيرون يترقبون تحديد الموعد النهائي للنتيجة وكيفية ظهورها، وطبقا لقرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فالنتيجة ستعلن خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الحالي.

نتائج الثانوية العامة 2021 في مصر (الموعد والرابط).. تعلن عقب اعتمادها

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّها سوف تكشف عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2021 في مصر (الموعد والرابط)، عقب اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النتيجة، وسيتم تحميلها على هذا الرابط، حتى يتثنى لجميع الطلاب معرفتها، علاوة على نشر النتيجة في المدارس، منوهة بأنّ غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، خلال سير العملية الامتحانية بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنّ جميع محاضر الغش وعددها 234 التي جرى تنفيذها خلال الامتحانات، جرى تحويلها إلى النيابة العامة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل لها، أنّ نتائج الثانوية العامة 2021 مبشرة للغاية ولا داعٍ للخوف، وأعمال التصحيح تسير بصورة منضبطة ومنتظمة، ولا يوجد أى مشكلات خلال أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، الذي يتم إلكترونيا لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة، للقضاء على الأخطاء التي كانت تحدث في الماضي، نتيجة تدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح، حيث تعلن النتيجة من خلال هذا الرابط.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ الموعد المبدئي لإعلان نتيجة الثانوية العامة هو 15 أغسطس الحالي، موضحة أنّه جرى حرمان نحو 28 طالبا من الامتحانات لمدة عامين متتاليين بسبب تداول أسئلة بعض الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل اللجان، كما نجحت غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، في ضبط ورصد جميع أعمال الغش من داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

نتائج الثانوية العامة 2021 في مصر (الموعد والرابط).. ستعلن بدرجات كل مادة مفصلة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ نتائج الثانوية العامة ستعلن بدرجات كل مادة مفصلة، والمجموع الكلى لكل طالب، مشيرة إلى أنّ الوزارة نجحت في تسيير امتحانات الثانوية العامة، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، وجميع الطلاب الذين تأجلت امتحاناتهم لظروف مرضية قاهرة، تعقد لهم الامتحانات في الدور الثاني بالدرجات كاملة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ النتائج ستكون جاهزة مطلع أول أيام الأسبوع الثالث من أغسطس الحالي، حيث خصصت «الوطن» هذا الرابط، لإعلان نتيجة الثانوية العامة، لمساعدة الطلاب في الحصول على نتائجهم، فور الانتهاء من التصحيح واعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت «الوطن» خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021، كما يلي:

1- يدخل الطالب إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

2- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والاسم.

3- الضغط على زر إظهار النتيجة، فتظهر في الحال.

لن يظلم أي طالب في درجاته

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ أعمال التصحيح مستمرة بشكل إلكتروني، ودرجات الطلاب في العديد من المواد جيدة جدا، موضحا أنّ أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة مؤمنة تماما، ولن يظلم أي طالب في درجاته، ومُنع العنصر البشري من التدخل في التصحيح لتجنب الأخطاء، علاوة على أنّ أعمال التصحيح تتم داخل أماكن سيادية.

لا يوجد أي تلاعب في درجات الطلاب

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ من يتحدث عن تلاعب في نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021 (الموعد والرابط)، كاذب ومحتال ولا يعي جهود الوزارة لتحقيق العدالة بين الطلاب، موضحا أنّ نتائج الثانوية العامة 2021 في مصر (الموعد والرابط) ستكون مبشرة، وأنّ الوزارة تسير بشكل منتظم لتحديث وتطوير شكل الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة، والبداية من امتحانات الثانوية العامة، كما أنّ جائحة فيروس كورونا لم تؤثر على سير الامتحانات على مدار أيام الامتحانات.

لم نرصد أي حالات كورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات

وفي ذات السياق، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنّ نتائج الثانوية العامة 2021 في مصر (الموعد والرابط)، ستعلن للجميع عقب اعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحا أنّ الامتحانات مرت بسلامة دون حدوث أي مشكلات تؤثر على سير العملية الامتحانية، والوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا خلال سير الامتحانات، بين الطلاب والمعلمين.

ونوه نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، في بيان، بأنّ ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 سينتهي اليوم بامتحانات مدارس المتفوقين، لافتا إلى أنّه كان حريصا على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة لحظة بلحظة، من داخل غرفة العمليات المركزية، للتأكد من انتظامها وسيرها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على الامتحانات، إضافة إلى التواصل الدائم مع مديري المديريات التعليمية.

وشدد حجازي، على أنّ جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، نفذت الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لتوفير الراحة والسلامة للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، طوال أيام عقد الامتحانات.

وأشار حجازي، إلى أنّ جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة 2021 كانت مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، ولم نرصد أي تجاوزات في أي من اللجان الامتحانية، بسبب حالة الانضباط التي فرضتها الوزارة على امتحانات الثانوية العامة، قائلا: «وزارة التعليم نجحت في الخروج بامتحانات الثانوية العامة إلى بر الأمان».