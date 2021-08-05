8 أيام بـ597 يورو فقط.. انتقادات لبرامج إسبانيا السياحي

انتقد علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أسعار الرحلات القادمة من إسبانيا لمصر خلال الفترة الحالية، قائلًا: « إنها تسيئ لسمعة السياحة المصرية وتهدر خزانة الدولة مبالغ مالية كبيرة؛ نظرًا لرخصها».

وبدأت إسبانيا في تسيير رحلات سياحية للأقصر منذ يوم السبت الماضي وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل بعد انقطاع أكثر من عام ونصف.

597 يورو لا تكفي

وأوضح «غنيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر البرنامج السياحي الذي يُقدم للأسبان ويشمل الإقامة بالفنادق العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان والقاهرة لمدة 7 ليال و8 أيام، فضلا عن تذكرة الطيران شاملة الضرائب من مدريد للأقصر ومن القاهرة لمدريد، وزيارة الأماكن والمزارات السياحية، يبلغ 597 يورو للفرد الواحد.

1000 يورو.. سعر البرنامج العادل

وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هذا البرنامج بيع بأقل من نصف تكلفته، حيث لايقل سعره السعر الحقيقي عن 1000 يورو، مشيرا إلى أن رخص البرانامج يجعل من المقصد السياحي المصري من أرخص المقاصد السياحية في العالم، ويقلل من جودة الخدمات المقدمة للسائح؛ ما يسيئ لسمعة مصر السياحية ويهدر أموالا على الدولة.

ظاهرة حرق الاسعار تهدد السياحة المصرية

وأشار إلى أن حرق الأسعار الذى تمارسه العديد من الشركات الجالبة للسياح لمصر حاليا، ظاهرة خطيرة ستؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تلك الظاهرة ليست مقصورة فقط على السياحة الأثرية والثقافية بل امتدت للسياحة الشاطئية والترفيهية، حيث بلغت تكلفة الغرفة الفندقية فئة الـ 5 نجوم بالغردقة وشرم الشيخ بالنسبة للرحلات الروسية نحو 7 دولارات في اليوم.

ومن جهته، قال مصدر في تحالف الشركات التي جلبت الرحلات الإسبانية لمصر، إنه لا يوجد أي حرق للأسعار في البرامج المباعة للسياح الأسبان، مضيفًا «ليس من المعقول أن تخرج الشركات المنظمة للرحلات بخسائر جراء التنظيم».

ولفت إلى أن عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر من إسبانيا بعد انقطاع أكثر من عام ونصف هام جدا، خاصة أنها تأتى خلال الصيف الذى تصل فيه الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان لأدنى معدلاتها.

وكانت نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قد انتقدت أيضا بيع البرنامج السياحى بأقل من سعره الحقيقي.