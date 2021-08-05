تعرضت لغيبوبة سكر.. سيدة تصطدم بسيارتها بواجهة محل في دمنهور «صور»

فقدت سيدة في العقد الرابع من عمرها، بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، السيطرة على سيارتها الخاصة، أثناء سيرها بمنطقة الهداية بوسط مدينة دمنهور، واصطدمت بواجهة محل بقالة وأحدثت تلفيات بثلاجة مياه غازية على رصيف المحل، وأصابت سيدة أخرى تصادف وجودها أمام المحل، وقال شهود عيان بالمنطقة إن السيدة التي كانت تقود السيارة، أصيبت بغيبوبة سكر أفقدتها الوعي، ما نتج عنه الحادث دون خسائر في الأرواح.

وانتبه سكان «حي الهداية»، بوسط مدينة دمنهور، على صوت اصطدام شديد أمام أحد المحلات، بالانتقال إلى مصدر الصوت، تبين اصطدام سيارة ملاكي تقودها سيدة في العقد الرابع من عمرها، بواجهة محل بقالة هناك، ونتج عن ذلك تلف ثلاجة مياه غازية، وإصابة سيدة بكدمات نتيجة اصطدام السيارة بها، وتم إسعافها على الفور.

وقال شهود عيان من سكان حي الهداية بوسط مدينة دمنهور، لم نلق اللوم على السيدة المتسببة في الحادث، بعدما تبين أنها تعرضت لغيبوبة سكر أفقدتها الوعي لفترة مؤقتة، ولم تستطع السيطرة على السيارة حال قيادتها، ولفتوا إلى أن السيدة أصيبت بحالة انهيار عقب إفاقتها ومشاهدتها ما حدث.

وكانت منطقة الهداية شهدت في وقت سابق حادثا مماثلا، بعدما اصطدمت سيارة مسرعة بماكينة صراف آلي «ATM»، أمام أحد الهايبرات المشهورة بالمنطقة، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، على الرغم من تواجد زحام أمام ماكينة الصراف الآلي، إلا أن العناية الإلهية أنقذت المواطنين المتواجدين هناك من الموت المحقق، خاصة أن مالك السيارة كان يقودها بسرعة جنونية.