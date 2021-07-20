إصابة 5 أشخاص في اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة وتوك توك بالفيوم

لم يُمهلهم القدر ليفرحوا بعيد الأضحى المبارك، فبدلا من مشاركة أسرهم في ذبح الأضاحي، قضى 5 أشخاص أول ساعات من العيد داخل المستشفى، بعدما تعرضوا لحادث اصطدام سيارتهم الملاكي بعمود إنارة وتوك توك بقرية سنرو بنطاق مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، أثناءعودتهم من القاهرة إلى منزل أسرتهم بمركز أبشواي، بسبب السرعة الزائدة، ليصابوا بإصابات متفرقة بالجسد هم وسائق التوك توك وبرفقته أحد مستقليه، ليجري نقل المصابين بإصابات بسيطة إلى الوحدة الصحية، بينما جرى نقل الباقين إلى مستشفي الفيوم العام وأبشواي المركزي.

بلاغ بوقوع تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بعمود إنارة

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة أبشواي، بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي يستقلها شاب وسيدتان، بعمود إنارة وتوك توك يستقله شابان، بسبب السرعة الزائدة، وعبور التوك توك الطريق بشكل مفاجئ.

أسماء مصابي حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة وتوك توك

وكشف مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن»، عن أنّ المصابين هم حازم هاني سيد (20 عاما)، ومحمد إبراهيم بكري (19 عاما)، وعبدالتواب محمد عبدالتواب (24 عاما)، وإيمان عاشور محمود (22 عاما)، وفايزة حسن محمد (25 عاما).

نقل مصابي حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة وتوك توك للمستشفى

وجرى نقل المصاب الأول والثاني إلى الوحدة الصحية بسنرو، بينما جرى نقل المصابين الثالث والرابعة إلى مستشفى الفيوم العام، والأخيرة إلى مستشفى أبشواي المركزي.

أسباب حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة وتوك توك

وأفاد المصدر الأمني، بأنّ الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة للسيارة الملاكي، وقيام سائق التوك توك بقطع الطريق أمام السيارة فجأة، فحاول قائد السيارة الملاكي تفادي الاصطدام بالتوك توك فاصطدم بعمود إنارة واصطدم به التوك توك من الخلف.