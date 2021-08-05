صرف 1.1 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 831 شابًا، منهم 18 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 984 شابا، فضلًا عن توفير 699 فرصة عمل.

وقال الوزير، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 525 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وقامت بالانتهاء من صرف منحة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع مليون و109 آلاف جنيه لـ1109 عمال.

من جانبه، أشار سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، خلال تقرير اطلع عليه الوزير، إلى أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية بحفظ ترخيص عمل لأجنبي، وتجديد ترخيص عمل لـ 4 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة، كما تم الانتهاء من الدورة التدريبية السابعة على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ 20 متدربة.

وأكد «عبد الراضي» إجراء زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 429 منشأة؛ لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 46 محضرًا، وعمل ندوتي توعية للعاملين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 74 منشأة، وأسفر عن تحرير 8 محاضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 3 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 56 منشأة يعمل بها 7093 عاملًا، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية تلقت 108 شكاوى علاقات عمل، وتم تسوية 38 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 21 شكوى، وهناك 49 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.