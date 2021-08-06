الصحة توجة رسالة عاجلة لأصحاب الأمراض المزمنة بشأن لقاح كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان بشكل رسمي، رسالة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع تلقي لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة في تطعيم 40%، من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، إن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، والتي أكدت أن مناعتهم ضعيفة أمام الفيروس.

ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية

واكدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس حفاظا على استقرار المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّه حال أخذ اللقاح يجب الالتزام بالتدابير الصحية وعدم التخلي عنها، فاللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، بل يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.

خطوات التسجيل على موقع لقاح كورونا

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا عبر موقع تلقي لقاح كورونا في مصر، وهي كما يلي:

- الدخول على موقع تلقي لقاح كورونا.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- إدخال بيانات المواطن بطريقة صحيحة، وهي «الاسم والرقم القومي والتاريخ المرضي إن وجد».

- إدخال رقم الهاتف المحمول واختيار المنطقة التي يرغب المواطن في تلقي اللقاح بها.

- إرسال الوزارة رسالة نصية تفيد بموعد ومكان تلقي لقاح كورونا بعد موافقة المواطن على شروط تلقي اللقاح.

وأعلنت الوزارة أمس، استعدادها لاستقبال مجموعة من اللقاحات خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي «جونسون آند جونسون» و«فايزر» و«أسترازينيكا».