الصحة تستعرض موقف كورونا محليا ودوليا: خطر الفيروس في مصر «متوسط»

قدّمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضا بشأن آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محليا وعالميا، وموقف مٌتغيرات الفيروس، وجهود التعامل معه، إضافة إلى جهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وموقف استخراج شهادات التطعيم المميكنة.

وتناولت الدكتورة هالة زايد، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الخريطة المحدثة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي تقيّم مستويات الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا حول العالم، مشيرة إلى أنّ هذه الخريطة صنّفت مصر ضمن المستوى الثاني، الذي يشير إلى أنّ خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا في مصر «متوسط».

وسلّطت وزيرة الصحة والسكان الضوء على الموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات «سينوفارم، سينوفاك، سبوتنيك، وأسترازينيكا»، إضافة إلى المواعيد المتوقعة لوصول جرعات لقاحات «جونسون آند جونسون، أسترازينيكا، وفايزر» خلال شهر أغسطس الحالي، وتطرقت إلى موقف توفير الأكسجين، مؤكدة أنّ المخزون الاستراتيجي يصل إلى 3.3 مليون لتر.

وفي سياق متصل، نوهت الدكتورة هالة زايد بأنّ الدراسة التي أجرتها مصر كجزء من التجارب الإكلينيكية مع منظمة الصحة العالمية على عقاري Bamlanivimab plus Etesevimab، كشفت عن مدى فاعلية العقارين في الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا، والتي ساهمت في تخفيف المضاعفات التي تستوجب دخول المستشفيات والعناية المركزة، وتقليل حالات الوفاة مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا العلاج، لافتة إلى التعاقد علي العقارين المذكورين، وجار استقبال الجرعات قريبا لإضافتها إلى بروتوكول العلاج.