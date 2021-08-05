مبروك عطية يرد على حقيقة السحر في كرة القدم: متى يفوز الزمالك بالدوري؟

تساؤلات عديدة واختلافات في وجهات النظر حول حقيقة وجود السحر في كرة القدم، وتأثيره على فوز أو خسارة أحد الأندية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، يتحدث فيه عن رأيه بشأن هذه المسألة، وحقيقة وجود السحر، في رده على سؤال لمشجع زملكاوي، يتساءل فيه عن الطريقة الوحيدة لحصول نادي الزمالك على درع الدوري العام لكرة القدم، وهل يؤثر السحر على تحقيق البطولات؟.

رد مبروك عطية على حقيقة وجود السحر في كرة القدم

مقطع الفيديو المتداول للدكتور مبروك عطية، يعود للقاء على أحد القنوات الفضائية، وقال فيه إنه يمكن فك السحر في الملاعب عن طريق «إني أتفوق على المنافس، وأنشط، وأبقى صاحي، وأباصي، ومستأثرش بالكرة لوحدي وأعمل فيها الواد إللي هيجيب الكرة من عند ضربة المرمى للجول التاني، فيه التعاون على البر والتقوي في الكرة، وأسمع كلام المدرب، ومتفزلكش، والمدرب المفروض يبقى صاحي، مش كل شوية يقوم من على الكرسي يهلل لما تعجبه الحاجة، ولما متعجبوش يهلل ويصوت، المفروض يغير الخطة وميسبش اللعيبة الذين دخولهم الملعب سحر مركونة كتير على دكة الاحتياطي».

وأضاف عطية في ذات الحلقة أن نادي الزمالك سيأخذ الدوري الممتاز لكرة القدم حينما يكون جاهزًا للفوز.

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من هو الدكتور مبروك عطية؟

وتصدر اسم الدكتور مبروك عطية محركات البحث على شبكة الانترنت خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل والخاصة بتشغيل القرآن الكريم في المنازل الخالية، وانتقاده هذا الأمر.

الدكتور مبروك عطية، هو داعية إسلامي، اشتهر بالفتاوى الوسطية، ويحرص على الظهور في البرامج التليفزيونية وهو ممسك بوردة دائما، إلا أن تصريحاته وفتاويه دائما ما تثير الجدل وتخالف السائد.

الدكتور مبروك عطية من مواليد محافظة المنوفية عام 1958، التحق مبكرًا بالأزهر، وحصل على الدكتوراة مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة عام 1989، وعمل رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وكان قبل ذلك دكتورًا في جامعة الإمام محمد بن سعود - جامعة الملك خالد - في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

واشتهر الدكتور مبروك عطية من خلال برامجه التليفزيونية حيث سبق وقدّم برنامج الموعظة الحسنة على قناة دريم، وبرنامج كلمة السر على قناة إم بي سي مصر.