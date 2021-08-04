مبروك عطية يثير الجدل بـ4 فتاوى: مفيش صوم ذي الحجة وتحذير من قرآن البيت

منذ ظهور الداعية مبروك عطية على شاشات التليفزيون، تخلى عن المظهر التقليدي للداعية الإسلامية «جلباب وعمّة أزهرية»، وارتدى البدل الكلاسيكية ونظارة سوداء، كما يحرص على أن يمسك في يديه باقة صغيرة من الورود.

مبروك عطية يثير جدلاً على السوشيال ميديا

لم يكن مظهر الداعية مبروك عطية الوحيد المختلف عن غيره من الدعاة في مصر، حيث جاءت فتاواه في توضيح القضايا الدينية المعاصرة مختلفة هي الأخرى، وهو ما اعتبره البعض «حيلة ذكية» منه للشهرة التي يطمح لها من خلال بعض فتاواه التي تتعارض مع المؤسسات الدينية بمصر، بينما اعتبره آخرون مجدداً دينياً في العصر الحديث، خاصة أنّه يستخدم أسلوباً فكاهياً وبسيطاً لشرح مفاهيم الدين.

فتاوى الداعية مبروك عطية خلال الأشهر الأخيرة

دائماً ما يثير عطية الجدل بتصريحاته، وكان آخرها تحذيره من تشغيل القرآن الكريم في منازل خالية من السكان، فضلاً عن تصريحات أخرى أثارت الجدل ترصدها «الوطن» في السطور التالية.

مبروك عطية يحذّر من تشغيل القرآن في البيوت الخالية

حذّر مبروك عطية من تشغيل القرآن في المنازل الخالية، معتبراً الأمر «كارثة سودة»، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المسلم بأن يستمع وينصت لما يُتلى من آيات كي يتدبرها ويعمل بها.

مبروك عطية: لا يوجد قائمة للعروسين في الدين الإسلامي

قال الداعية مبروك عطية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الإسلام لا يعرف ما يُسمى بـ«قايمة»، وهي من الأشياء التي تعارف عليها الناس، لكن لا أصل لها في الشريعة الإسلامية.

مبروك عطية: لا يوجد ما يُسمي بـ«السحر»

نفى الداعية مبروك عطية وجود ما يسمى بالسحر واعتبره «دجلاً»، مستدلاً بحديث يُثبت صحة كلامه، وهو أنّ سيدة جاءت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيها صرع، إلا أنّ النبي لم يقرأ عليها القرآن وقال لها: «إما أن تصبري ولك الجنة، وإما أن أدعو الله لك».

مبروك عطية: مفيش حاجة اسمها «صيام ذي الحجة»

نفى الداعية مبروك عطية، ما يردّده البعض من أنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صام العشر من ذي الحجة، قائلاً: «مفيش حاجة اسمها صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، اجتهد في العمل الصالح، وتصدق بـ10 جنيهات أفضل من صيام 20 سنة».