6 نصائح للمرأة الحامل في الموجة الحارة: مياه كثيرة وملابس قطنية

موجة حارة تتعرض لها مصر، نتيجة مرورها بثلاثة منخفضات جوية وهي: منخفضات الهند الموسمي والسودان الموسمي وشرق المتوسط الحار المتعمق، مما نتج عنه ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وكذلك وصول نسبة الرطوبة إلى 90%، وتزامن مع هذه الموجة تساؤلات حول كيفية تخطيها دون التعرض لأضرارها وخاصة في الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة وعلى رأسها السيدات الحوامل.

الدكتورة سوزي محفوظ، استشاري النساء والتوليد، أكدت على ضرورة أن تحافظ المرأة الحامل على صحتها وتعويض ما تفقده من أملاح وفيتامينات ومعادن خلال التعرق، الذي يعد أمرا طبيعيا في ارتفاع درجة الحرارة، حيث يعمل الجسم على إفراز العرق حتى يرطب الجلد ويحاول معادلة درجة حرارة الجسم.

وأوضحت استشاري النساء والتوليد، أن الطفل يأخذ غذائه من الأم عن طريق الغذاء المتواجد في الدورة الدموية، الذي يصل إلى الجنين من خلال المشيمة والحبل السري، لذلك يجب أن تحافظ المرأة الحامل على نظامها الغذائي وتعويض أي فاقد حتى لا يتأثر الجنين داخل رحمها.

6 نصائح للمرأة الحامل

1) تجنب النزول إلى الشارع وقت الظهيرة تجنبا لأشعة الشمس المباشرة، وحتى لا تتعرض الحامل لضربات شمس.

2) شرب كميات كبيرة من المياه حتى يعوضوا فقد الأملاح والمعادن خلال عملية التعرق.

3) الإكثار من العصائر الطازجة، والابتعاد عن العصائر المعلبة والمشروبات الغازية، لما لها من أضرار صحية كثيرة سواء على الأم أو الجنين.

3) تجنب تناول المخللات والأطعمة ذات الأملاح العالية.

4) تناول الفواكة التي تحتوى على الأملاح لتعويض فقد الأملاح خلال العرق مثل الجوافة والبرتقال والليمون.

5) ارتداء ملابس فضفاضة قطنية والابتعاد عن أقمشة البوليستر لأنها تزذد من درجة حرارة الجسم.

6) ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة لأنها تكون عاكسة لحرارة الشمس عكس الملابس ذات الألوان الغامقة التي تمتص الحرارة وخاصة الملابس السوداء.