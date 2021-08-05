5 نصائح لحماية طفلك من الجفاف في الموجة الحارة

تتعرض مصر لموجة حارة ناتجة عن تعرض البلاد لـ3 منخفضات متزامنة في وقت واحد، بحسب مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفضي الهند الموسمي والسودان الموسمي معا، بالتزامن مع منخفض شرق المتوسط الحار المتعمق، فضلا عن أنّ الأشعة الشمسية عمودية وقوية وقصيرة الموجة، وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكا أقل من الغلاف الجوي.

هذا الأمر جعل عددا كبيرا من الأمهات يتساءلن عن كيفية مواجهة هذه الموجة الحارة والحفاظ على أولادهن من خطرها، بل وبدأن طرح تساؤلات عن الوجبات الغذائية التي يمكن أن تكون مناسبة لهذا الجو، ويمكن من خلالها تعويض فقد المعادن والأملاح التي يفقدها الجسم نتيجة التعرق الشديد في مثل هذه الأجواء حتى يحافظ الجسم على ترطيبه بشكل طبيعي.

الدكتورة مروة نوح، استشاري التغذية العلاجية للسمنة والنحافة، أكدت ضرورة متابعة الأمهات لأطفالهن جيدا في هذه الموجة الحارة، ووضعت مجموعة من النصائح الغذائية اللازمة لحماية الأطفال من التعرض للجفاف، وهي كما يلي:

5 نصائح غذائية لحماية طفلك

1) الحفاظ على شرب كميات كبيرة من المياه طوال اليوم ويمكن استبدالها بالعصائر الطبيعية لتعويض كميات المعادن والفيتامينات التي يفقدها الجسم أثناء التعرق، خاصة أنّ التعرق أمر طبيعي في ارتفاع درجات الحرارة، لترطيب الجسم بشكل طبيعي.

2) يمكن تنكيه المياه، أي إضافة نكهات طبيعية لها مثل حلقات الليمون والتفاح وأوراق النعناع وأعواد القرفة حتى يستسيغ الأطفال طعمها، فضلا عن أنّ النكهات الطبيعية تزيد قيمة الفيتامينات والمعادن.

3) الابتعاد عن المشروبات الغذائية التي تحتوى على كميات كبيرة من السكر والعصائر المعلبة، لما فيها من مواد حافظة ضارة جدا، واستبدالها بالعصائر الطبيعية مثل الدوم والتمر هندي والكركديه لما فيها من فوائد كبيرة للجسم.

3) تناول فواكه الموسم الغنية بالمياه مثل البطيخ والشمام.

4) صناعة المرطبات في المنزل مثل عصائر السموزي بالفاكهة الطبيعية، كما يمكن صناعة الآيس كريم بشكل صحي من خلال الزبادي والعسل والفاكهة، وتفريزها ثم إعادة خلطها في الخلاط الكهربائي.

5) يفضل تناول الحلوى منخفضة السعرات في المنزل، والتي يفضلها الأطفال مثل «الجيلي»، ويمكن زيادة قيمته الغذائية من خلال تقطيع الفواكة العادية أو المجففة عليه أثناء تحضيره.