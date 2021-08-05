تحرير 122 إزالة إدارية ورفع التعديات على حرم الطريق بملوي

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة، في تنفيذ الحملات اليومية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، والمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة بشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بنطاق كل مركز، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة، برفع التعديات على حرم الطريق، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم، بهدف خلق سيولة مرورية امام المارة من المواطنين.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي، تنظيم الحملات لرفع الاشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق، حيث تم تحرير 122 حالة إزالة إدارية، منها 22 محضر اشغال طريق، و11 محضرًا للباعة الجائلين، ومخالفتين لإدارة منشآت بدون ترخيص، ومخالفتين لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية والنظافة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملة مكبرة للنظافة والتجميل والإنارة وقص وتهذيب الأشجار وتمهيد الشوارع بمدينة أبوقرقاص، وعمل حملة نظافة بقرية أتليدم، إضافة إلى أعمال إنارة الطرق والشوارع بالقرية.

ونفذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا أعمال رفع المخلفات من المقلب الوسيط بحي غرب المدينة، حيث رفع 320 طنًا من المخلفات الصلبة ونُقلت إلى الظهير الصحراوي، وتعمل الوحدة المحلية على إخلائه بصفة دورية حتى لا يمثل خطرا على الصحة العامة المواطنين، خاصة في ظل الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذهت الدولة لمكافحة فيروس كورونا.